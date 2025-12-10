פרסום ראשון: בהוראת קצין הכנסת, חברי הכנסת שהוזמנו להשתתף בכנס "שבוע ישראל" בגאורגיה נדרשו לבטל את נסיעתם שתוכננה לסוף השבוע הקרוב.

ההנחיה ניתנה בעקבות התרעה ביטחונית חמה לאירוע טרור, שככל הנראה כוון נגד באי הכנס.

מהכנסת נמסר: "לאור הערכת מצב שנעשתה לקראת כל נסיעה של חברי כנסת התקיימה שיחה עם חברי הכנסת ע"י משמר הכנסת ואת שנאמר לא ניתן להרחיב בשל שיקולי הבטחה".

האירוע מתקיים במסגרת "שבוע ישראל" בבירה טביליסי, ומיועד לקדם את שיתוף הפעולה הכלכלי וההסברתי בין המדינות. לפי לשכת העסקים ישראל-גאורגיה, היקף התרומה הכלכלית הישראלית לגאורגיה עומד על כחמישה מיליארד דולר בשלושת העשורים האחרונים.

בכנס מתוכננת חשיפה של תוכנית רחבת היקף של ארגון "בית ישראל" למאבק באנטישמיות, הפועלת, לטענת הארגון, ב-100 מדינות - ללא עלות למדינת ישראל. כמו כן, יוצגו יוזמות הסברה שפעלו במהלך המלחמה ב-27 מדינות.

איציק משה, נשיא לשכת העסקים וראש הארגון המארגן, אמר כי האירוע יכלול גם סיכום של 35 שנות פעילות מאז הפכה גאורגיה למדינה הראשונה שפתחה את שעריה לקהילה היהודית, וציין את ניסיון ההתנקשות שבוצע נגדו על ידי משמרות המהפכה של איראן לפני שלוש שנים. בין המשתתפים הצפויים: ראשי ערים, נציגים מארגונים בינלאומיים ובכירים במשק.

משה התייחס למצב המדיני והכלכלי ואמר, "למרות האיזון הדיפלומטי שמכתיבה הסביבה, גאורגיה נחשבת לאורך השנים לאחת המדינות הפרו־ישראליות ביותר בקרב מדינות ברית המועצות לשעבר. ולגבי הכלכלה, אסכם, שהקונטריבוציה הכלכלית מישראל לגאורגיה גדלה משנה לשנה ועשויה להגיע ל-1 מיליארד בשנה, בשנת 2030, מתוכה המרכיב העיקרי יהיה מהתיירות של 500 אלף תיירים ו-25% מרכישת דירות והשקעות".