שחר יהלום, אלמנתו של סמ"ר יהודה דרור יהלום ז"ל, שנפל בקרב בלבנון לפני כשנה, התארסה היום (רביעי) עם איתמר - מי ששימש כמפקד הצוות של יהודה במהלך שירותו בסיירת גולני.

השניים פרסמו הודעה מיד לאחר אירוסיהם בה ציטטו את הפסוק מספר ישעיהו: "בְּרֶגַע קָטֹן עֲזַבְתִּיךְ וּבְרַחֲמִים גְּדֹלִים אֲקַבְּצֵךְ. וּבְחֶסֶד עוֹלָם רִחַמְתִּיךְ אָמַר גֹּאֲלֵךְ יְהוָה".

יהודה יהלום, בן 22, נפל בלחימה בדרום לבנון במהלך חג הסוכות. הוא גדל בחברון, נישא לשחר זמן קצר לפני מותו, ועבר להתגורר עמה ביישוב איתמר. יהודה היה שותף בהקמת חוות העיטם באפרת.

שחר היא נכדתו של הרב נתן חי, שכיהן במשך שנים רבות כרב היישוב איתמר. יהודה הותיר אחריו את רעייתו שחר ואת הוריו, משה ותהילה, ועשרה אחים.

בראיון באולפן ערוץ 7 סיפרה שחר לאחר נפילתו של יהודה: "כל ההיכרות שלנו הייתה בתוך המלחמה. יהודה, גם בתחילת הקשר, אמר לי שאם זה ילך למקום טוב וזה רציני הוא ידע לסדר את הדברים. היינו נפגשים המון ובילינו יחד. שעות לפני החתונה הוא פרק את הכתף וקיבל שלושה שבועות של 'גימלים' ואז אחרי זה עוד חודש ושבוע נוספים כך שיצא לנו להיות אחרי החתונה הרבה ביחד".

היא ידעה לאורך כל הזמן שיהודה יחזור לשדה הקרב אבל העובדה הזו, בתקופה שלפני נפילתו, דווקא חיזקה אותה. "היה ברור שעוד רגע הוא חוזר ללחימה אבל הוא כל הזמן שידר לי ביטחון ורוגע ושאין מה לפחד. שמעתי בשיחה האחרונה שלנו כמה הוא רוצה לחזור ללחימה. לאורך כל החיים שלו הוא היה לוחם והיה לו מאוד ברור מה האמת ומה הדרך".

היא שיתפה: "בימים האחרונים הייתה לי הרגשה שיקרה משהו, אבל לפני כן, בכל פעם שדיברתי איתו הוא היה רגוע, הרגיע אותי וזה השפיע עלי. ידעתי כמה חשוב לו וכמה עושה לו טוב להיות חלק מהמלחמה והיה ברור לי שזה ישפיע גם על המשפחה המשותפת שלנו בעתיד כי לבנות משפחה בתוך תשתית של תרומה לעם ישראל ישפיע על העתיד ועל הילדים שלנו".

על ההתמודדות שיתפה: "אני בתחילת הדרך ויש לי עוד מסע שלם וחשוב לי להיות קשובה לעצמי, לדעת מה עושה לי טוב, ומה יהודה היה רוצה. אני ממש מרגישה אותו איתי, כמה שהוא היה דומיננטי בחיים שלי וכמה שהוא כל שנייה ביום חשבתי עליו, גם שהוא לא היה. עכשיו זה עוד יותר דומיננטי כי אין גוף שיגביל אותו והאור שלו מתפרץ ומורגש בכל מקום".

לסיום היא אמרה: "ברמה האישית זה כל הזמן לחשוב מה יהודה רוצה וגם באמת לתת כאילו לגוף ולנפש להתרפא, לדעת להתפרק מדי פעם. אנחנו מתחילים עכשיו קמפיין לזכרו, שמאוד מדוייק למה שהיה רוצה, במסגרתו אנחנו בעצם מקימים שלושה בתי כנסת לזכרו בחוות ונקודת התיישבות חדשה. הפרויקט הזה הוא הדרך להביא את החזון שלו למעשים".