חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ עמית הלוי (הליכוד), מתייחס בראיון לערוץ 7 ללחצים כבדים המופעלים עליו מצד בכירים בצה"ל, שר הביטחון ויו"ר הקואליציה, זאת בשל התנגדותו להסדרת "הגדלות הרמטכ"ל" - תוספות הפנסיה התקציבית לקצינים שפרשו מצה"ל.

לדבריו, "החוק הזה הוא קודם כל נגד חיילי צהל ונגד משרתי הקבע". לטענתו, במשך שנים נלקחו מהקופה הציבורית עשרות מיליארדים שלא כדין, תוך העדפת בעלי פנסיה תקציבית על פני לוחמים בשטח.

הלוי מספר כי חיילים ולוחמים הציגו בפני ועדת החוץ והביטחון תלושי שכר הממחישים את הפערים החדים, בשעה שתקציבים לציוד ולמיגון ממשיכים להידחק הצידה.

לדבריו, "פתאום יש אויב שאפשר להילחם בו, נלחמים בעמית הלוי. הלוואי שכל האנרגיות האלה היו מושקעות כמו שצריך בעזה על ידי בכירי צה"ל. כשאני שואל בוועדת החוץ והביטחון איפה כל התחבולות והכרעה אין תשובה ופתאום במאבק הזה אנחנו מגלים את עולם המושגים הזה בצה"ל. פתאום אפשר לכפות, אפשר להכריח אפשר לאיים על חבר כנסת בצורה לא לגיטימית. אני לא מתרגש מלחצים ואיומים, אני נציג ציבור ונציג חיילי וקציני עם ישראל".

הוא מוסיף כי ראש הממשלה הופתע מהיקף הכספים, "אנחנו מדברים על שלושים ושמונה מיליארד שקל עכשיו".

הלוי מציין כי זומן בשנית ללשכת ראש הממשלה בניסיון לקדם פשרה. לדבריו, הפשרה תיתכן רק אם כל הצדדים יגיעו בכוונת אמת, "זה ייגמר בפשרה אם אנשים יבואו עם כוונות של פשרה". עם זאת הוא מדגיש כי ההבנות בין משרד האוצר למשרד הביטחון נחתמו לפני המלחמה, וכי המציאות הנוכחית מחייבת בחינה מחדש של צרכי צה"ל.

לדבריו, אין כל הצדקה להוסיף 16% תוספת לפנסיות קיימות: "על מה ולמה? הכסף דרוש בראש ובראשונה למשרתי הקבע בשטח. אי אפשר לקבל אותה בקלות דעת כזו".