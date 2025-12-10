ח"כ יבגני סובה (ישראל ביתנו), חבר ועדת התקשורת, תקף בריאיון לערוץ 7 את עבודת הוועדה והזהיר מהפגיעה האפשרית במעמד העיתונות בישראל.

הוא הביע חשש מהכוונה להטיל קנסות על עיתונאים בגין "הטיה" תקשורתית, והזהיר מהשלכות על הדמוקרטיה.

סובה סבור כי יש צורך ברפורמה בתחום התקשורת, אך לטענתו הכנסת והממשלה הנוכחיות אינן הגורם המתאים לביצועה. הוא התריע כי פתיחת שוק התקשורת ללא אכיפת כללים של אמינות מידע תוביל להחמרת תופעת הפייק ניוז.

הוא תקף בחריפות את חוק הגיוס המוצע, אותו הגדיר ככזה שמעודד השתמטות. הוא טען שמדובר במהלך אנטי ציוני שמרצה את המפלגות החרדיות אך פוגע בצה"ל ובחברה הישראלית.

לדבריו, החוק לא צפוי לגייס חרדים בפועל, אלא רק להעמיק את השסע הציבורי. סובה העריך שהחוק עלול להוביל לבחירות, ואם יאושר - ככל הנראה ייפסל בבג"ץ.