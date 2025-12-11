שמעון וענת אלקבץ, הוריה של סיוון הי"ד שנרצחה יחד עם בן זוגה בטבח בכפר עזה, התייחסו במפגש החברים של ערוץ 7 לוויכוח המתנהל בקיבוץ בנוגע לשימור הבתים שנפגעו במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

"מאז השבעה באוקטובר אני חושב שמה שענת ואני עושים זה סוג של שליחות", אמר שמעון אלקבץ. "אנחנו רוצים שיבינו דבר אחד, שהשבת של השבעה באוקטובר נולדה כתוצאה מזה שהשנאה אלינו כיהודים התבטאה בצורה הקשה ביותר. שם ראינו מה זה רוע, שם ראינו מה זו אכזריות ושנאה לשם השנאה".

ענת סיפרה כי "בביקורים הראשונים בכפר עזה, אמרתי כל הזמן שבאו לרצוח אותנו כי אנחנו יהודים. והיו כאלה במעגל המבקרים שטרחו לנסות לתקן אותי ולומר 'לא כיהודים, אלא כישראלים'. הבהרתי להם שפגעו בנו כי אנחנו יהודים".

השניים מבקשים להותיר את הבית הפגוע של בתם כאתר פתוח לביקור הציבור. "אנחנו נמצאים היום ברצון גדול מאוד שלנו לשמר את בתי העדות הללו", אמר שמעון, "משום שכמו שהבעל שם טוב אמר שהגאולה היא בזיכרון. אם אנחנו לא נזכור אז מהר מאוד יצמחו פה ההכחשות - וכבר עכשיו זה קורה".

ענת חיזקה את דבריו והוסיפה: "הרגשנו מהרגע הראשון שזה ממש חשוב שהבית של סיוון יהיה פתוח ויבוא כל מי שרוצה - כדי לראות מה עשו שם. פגשנו התנגדות מאוד גדולה של תושבי הקיבוץ. הבית של סיוון מאז ועד היום הוא הבית היחיד שפתוח. אם אנחנו לא נראה מה קרה שם - מי יראה? לפני קצת פחות משנה גם תושבי הקיבוץ התחילו לערוך סיור. הם מקבלים מבקרים וכולם עוברים דרך הבית של סיוון שנותר היחיד שפתוח".

לסיום הסבירה כי "מה שקרה בכפר עזה, אמנם קרה בכפר עזה, אבל הוא לא רק של התושבים אלא של העם היהודי כולו. אני קוראת שכולם יכירו בזה שמה שקרה שם - קרה לעם היהודי. אסור להרוס את השכונה ואסור שההחלטה תתקבל בין חברי הקיבוץ. המדינה צריכה להכיר בכך שמדובר במשהו לאומי, משהו של כולנו".