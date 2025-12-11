חיל הים וצי ארה"ב תרגלו איומים בזירה הימית דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי הושלם תרגיל ימי משותף בשם "שומר חיוני" (Intrinsic Defender), בהשתתפות חיל הים הישראלי והצי החמישי של ארצות הברית.

התרגיל נמשך חמישה ימים ונערך במספר מרחבים בזירה הימית: ים תיכון, מפרץ חיפה, אזור נהריה וזירת ים סוף.

המטרה המרכזית של התרגיל הייתה לחזק את שיתוף הפעולה רב-השנים בין חילות הים של שתי המדינות, לשפר את ההתמודדות עם תרחישי איום בזירה הימית, ולקיים למידה מבצעית הדדית. במסגרת התרגיל שולבו גם יכולות טכנולוגיות חדשות לצורך הרחבת אפשרויות הפעולה של צה"ל.

במהלך התרגיל תורגלו תרחישים מגוונים: ניטרול מוקשים, חדירה ימית, צלילה וחיפוש, השתלטות על כלי שיט ואימונים רפואיים. בין היתר, הופעלו המטוס האמריקאי מסוג P-8 וספינת הטילים הישראלית מדגם סער 5, בבניית תמונת קרב משולבת באוויר ובים.

דובר צה"ל הדגיש כי חיל הים הישראלי והצי החמישי מקיימים תרגילים וסיורים משותפים רבים בשנים האחרונות, בעיקר בזירת ים סוף, הים האדום ובאזורים דרומיים נוספים.

עוד נמסר כי שיתוף הפעולה בין צה"ל לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) מהווה עוגן אסטרטגי להבטחת ביטחון ימי ויציבות אזורית, ונועד להעמיק את הקשרים בין הצבאות ברמה המקצועית והמבצעית.