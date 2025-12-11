גורמים ביטחוניים בישראל איתרו לאחרונה קצות חוט אפשריים באשר למיקום קבורתו של רן גווילי ז"ל, כך דווח הערב (חמישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, בימים האחרונים החלו להתבצע בדיקות ראשוניות בשטח בניסיון לאמת את המידע.

החשד מתמקד באזור הקשור לארגון הג'יהאד האסלאמי, שמחבליו היו אחראים לחטיפתו של רן במהלך מתקפת 7 באוקטובר.

בניגוד להערכות קודמות, גורמי הביטחון בישראל סבורים כי אותם מחבלים שנטלו חלק בקבורה עדיין בחיים.

במערכת הביטחון מעריכים כי אם תתגבש מוטיבציה מצדו של חמאס, ניתן יהיה לחקור את פעילי הג'יהאד האסלאמי ולברר את מיקום הקבורה המדויק.

בנוסף דווח כי ישראל הבהירה כי לא תתקדם לשלב ב' של העסקה בטרם יושג פתרון לסוגיית השבת גופתו של רן גווילי לקבורה בישראל.