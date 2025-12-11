הנשיא דונלד טראמפ השיק ביום רביעי את תוכנית "כרטיס הזהב של טראמפ", שתאפשר לכל מי שישלם מיליון דולר לקבל ויזה לארה"ב ומסלול מהיר לקבלת אזרחות אמריקאית.

התוכנית החדשה מיועדת למשוך לארה"ב זרים עשירים שישקיעו בכלכלה האמריקאית, ולדברי טראמפ תאפשר לחברות לשמור את הסטודנטים והכישרונות המבטיחים שיסיימו לימודים בארה"ב, והם לא יצטרכו לחזור למדינותיהם.

התוכנית גם תאפשר למשקיעי מיליון הדולר לקבל מסלול מהיר לאזרחות אמריקאית. "הכרטיס יעניק לקונים נתיב ישיר לאזרחות, עבור כל האנשים המתאימים והמאושרים. כל כך מרגש! החברות האמריקאיות הגדולות שלנו יכולות סוף סוף לשמור על הכישרון היקר שלהן", כתב טראמפ ברשתות החברתיות.

לאחר מכן הוא אמר בשיחה עם עיתונאים כי "זוהי מתנה, להביא מישהו גדול למדינה שלנו, כי אנחנו חושבים שאלה יהיו אנשים אדירים שלא יורשו להישאר. הם מסיימים את לימודיהם בקולג', צריכים לחזור להודו, הם צריכים לחזור לסין, הם צריכים לחזור לצרפת. הם צריכים לחזור למקום שממנו באו. קשה מאוד להישאר. זה חבל. זה דבר מגוחך. אנחנו מטפלים בזה".

טראמפ סיפר כי שמע מספר פעמים ממנכ"לי חברות ענק כי "הם לא יכולים לגייס אנשים מהמכללות הטובות ביותר כי הם לא יודעים אם יוכלו לשמור על העובד או לא. סטודנטים נזרקים מהמדינה. אתה מסיים את התואר הראשון במכללה שלך, ואין דרך להבטיח שהם יוכלו להישאר במדינה. זו כבר לא תהיה בעיה".

טראמפ כבר הכריז על התוכנית החדשה לפני מספר חודשים, ועל פי אתר האינטרנט הרשמי של התוכנית החדשה "כרטיס הזהב של טראמפ הוא ויזה אמריקאית המוענקת לאלו שיכולים להוכיח שהם יספקו תועלת משמעותית למדינה".