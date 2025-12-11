ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק התייחס לקשריו עם ג'פרי אפשטיין, במסגרת ראיון שפורסם בעיתון ניו יורק טיימס.

אפשטיין, איש עסקים יהודי-אמריקאי, הורשע בעבירות מין ונחשד בפדופיליה, והתאבד בכלא בשנת 2019.

המראיין הפנה לברק שאלה ישירה: האם אי פעם אפשטיין הסדיר עבורו אישה או ילדה. ברק שלל זאת מכל וכל והשיב: "לא, מעולם לא". עוד הוסיף: "אני כעת מתחרט מעומק הלב על שהיה לי איתו קשר כלשהו".

לדבריו, הקשרים כללו השתתפות בארוחות בוקר, צהריים או ערב בביתו של אפשטיין בניו יורק, שבהן נכחו גם "אישי ציבור אמריקנים מכובדים".

ברק הדגיש כי לא היה בשום שלב בקשר עם אפשטיין לאחר שנודע לו על "התנהגות בלתי ראויה" מצדו. "בוודאות אני לא השתתפתי בדבר כזה".