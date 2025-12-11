ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהרן ממדאני, השתתף השבוע בהתכנסות חגיגית של חסידות סאטמר לציון "יום ההצלה" - היום שבו ניצל האדמו"ר ז"ל מהשואה והגיע לשווייץ.

בקטע וידאו שפורסם מהאירוע, נצפה ממדאני כשהוא מתקבל בחום רב על ידי בכירי החסידות ובהם האדמו"ר, וזוכה לברכות ותשואות מהקהל.

ממדאני, המוכר בשל עמדותיו האנטי-ישראליות, זכה גם במהלך הבחירות לתמיכת רבים מתוך קהילת סאטמר, חרף התבטאויות אנטישמיות בעבר. במהלך חג הסוכות האחרון אף ביקר אצל דמויות מובילות בחסידות.

גם הנשיא טראמפ שלח איגרת ברכה מיוחדת לציון האירוע, וכתב: "ביום הזה, לצד ציון בריחתו של הרב יואל טייטלבאום מהשואה, מציין גם את האמונה שממשיכה להוות השראה לקהילת סאטמר בארצות הברית וברחבי העולם. מורשתו המתמשכת של האדמו"ר הקודם ממשיכה על ידי אלפי חסידיו".