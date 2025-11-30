האדמו"ר מסאטמר שיתף במוצאי שבת את רשמיו מביקורו האחרון בישראל, והביע דאגה מהמצב הרוחני של תלמידי ישיבות אמריקאים הלומדים בארץ.

את הדברים אמר במהלך אירוע גיוס תרומות שנערך לטובת מוסדות סאטמר בבורו פארק.

לפי דיווח באתר 'בחדרי חרדים', האדמו"ר תיאר בפני משתתפי האירוע את מראה הבחורים שראה במהלך שהותו בירושלים.

"כשהייתי בירושלים יצא לי לנסוע, לפעמים נסעתי בשעה 9 בבוקר, לפעמים בשעה 10 או 11 או יותר מאוחר. אני ראיתי אותם בירושלים עם כובע או בלי כובע עם פאות רטובות. מסתובבים פה ומסתובבים שם לא יודעים מה לעשות".

האדמו"ר הוסיף כי לדעתו מדובר בהפקרות של ממש: "ראיתי את ההפקרות של הבחורים האמריקאים שמסתובבים בירושלים, הם לא עולים אלא יורדים".

בסיום דבריו פנה הרבי ישירות להורים שישבו בקהל: "אני רוצה להגיד לאנשים פה שאולי יש להם בחורים בארץ ישראל, אך הם מסתובבים ברחובות בארץ ישראל".