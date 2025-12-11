קורס החובלים היוקרתי של חיל הים הופסק זמנית, לאחר שכ-40 צוערים אובחנו בימים האחרונים עם תסמינים עוריים - תוצאה של חשיפה ממושכת למים מלוחים וזחילה במהלך שלב הימאות והפיקוד.

מדובר צה"ל נמסר כי התסמינים התגלו בבדיקות רפואיות שגרתיות, והובילו לטיפול מיידי בכל אחד מהצוערים.

חומרת התחלואה מוגדרת כקלה מאוד, אך הוחלט לעצור את ההכשרה למספר ימים כדי לאפשר התאוששות מלאה ולמנוע המשך הדבקה.

"מרפאת בה"ד חיל הים העבירה הנחיות רפואיות לצוערי המסלול למניעת הדבקה, לרבות טיפול וחיטוי בציודם האישי, בוצעו בדיקות מעבדה ואבחון רפואי לכלל המדווחים", נמסר.

במקביל, בוצעו בדיקות מעבדה ואבחון פרטני לכלל הצוערים שדיווחו על תסמינים, והם ימשיכו בליווי רפואי צמוד עד להיעלמות מוחלטת של הנגעים.

בצה"ל הבהירו כי מדובר בתגובה מיידית לתחלואה מקומית וכי הפעילות תתחדש בהקדם, בהתאם להמלצות הרפואיות.