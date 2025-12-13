יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט התראיין הערב (מוצאי שבת) ב"פגוש את העיתונות" ורמז על אפשרות של הקמת ממשלה צרה בתמיכה של המפלגות הערביות.

"אני חושב שנתניהו, אחרי כל מה שהוא עשה עדיין מגיע לקואליציה של 53-52 מנדטים - והולך עכשיו על גוש חוסם", טען איזנקוט בריאיון כשהתייחס למפת הגושים. "אם הוא היה מאמין לסקרים שבערוץ 14 - הוא כבר היה רץ לבחירות".

באשר למצב האופוזיציה טען כי הוא לא מאמין שיש הדרדרות איטית שלה בסקרים וכשהיא כרגע "במקום יציב של 58-57 מנדטים". בהמשך לרמז להמשך והדגיש: "אם שם זה ייגמר, אפשר למצוא לזה פתרון פוליטי". איזנקוט נמנע מלהרחיב בנושא, אך הבהיר כי "צריך 63 מנדטים בשביל לבנות ממשלה ציונית ממלכתית. זה היעד".

חבר הכנסת בני גנץ הגיב לדברים, "גדי חברי, בסרט הזה של ניסיון להשביע ממשלת מיעוט כבר היינו, זה לא היה ריאלי אז, וזה עוד יותר לא ריאלי אחרי ה-7.10. מה שישראל צריכה, כפי שאמרת, זה ממשלה ציונית ורחבה של 70 חברי כנסת, ולא ממשלת מעבר שנסמכת על המפלגות הערביות, ותביא עלינו את בן גביר עם 20 מנדטים".

הליכוד הגיב "ברית המסוכנים: האופוזיציה שוב חוברת לאחים המוסלמים. איזנקוט חשף הערב את התכנית האמיתית של האופוזיציה - הישענות על האחים המוסלמים ועל מפלגות ערביות אנטי־ציוניות כדי להרכיב את הממשלה הבאה. בין אם הם יהיו חברים בממשלה או יתמכו בה מבחוץ, ממשלה כזאת שוב תהיה תלויה באחים המוסלמים.

באופוזיציה חוזרים על אותו דפוס מסוכן- ברית פוליטית עם גורמים שחותרים תחת יסודותיה של מדינת ישראל. נראה שבאופוזיציה לא הפנימו את לקחי השבעה באוקטובר".

איזנקוט התייחס גם לטיוטת חוק הגיוס של חה"כ בועז ביסמוט "אני קיבלתי את הטיוטה לפני שבוע והזעקתי את עצמי לוועדת החוץ והביטחון", סיפר. "נחרדתי ממה שראיתי. הציגו שם מטרות הזויות, שהמטרה היא צמצום נטל השירות וחיזוק לומדי תורה. המטרה היא אחת - לחזק את הייעוד של צה"ל להגן על המדינה ולנצח במלחמה".

"חוץ מזה מציגים שם חוק שהוא בלוף אחד גדול, חיילים הוא לא יביא", המשיך. "פוליטיקאים גרמו לנזק הגדול לפני 48 שנים, פוליטיקאים חייבים לתקן. כדי לתקן החוק חייב לעשות שירות לכל - צבאי, לאומי, אזרחי. חייב להחזיר את הפטור מהרבנים למדינה. חייב לתגמל ולהוקיר את המשרתים ולהעניש את המשתמטים".

עם זאת טען איזנקוט ש"מתוך כבוד גדול לעולם התורה", יש לתת ל-3% בשנה ללמוד תורה. אף על פי כן הזהיר: "מה שמונח כרגע זה החלשת צה"ל בשעה הכי קשה שלו כשהוא צריך 12 אלף חיילים. אנחנו הולכים לשנים של שגרת חירום קשה מאוד ואני לא רואה שאת הממשלה הזאת זה מעניין. אני חושב שזה איום על צבא העם ועל עתיד המדינה אם יקבלו את החוק שביסמוט מניח שם".

גדי איזנקוט התייחס גם לתביעת הענק בסך מיליון שקל נגד ערוץ 14, "אני עושה את זה לראשונה בחיי", אמר. "הסיבה היא פגיעה בשם הטוב שלי, במוניטין שלי כדי לפגוע בי פוליטית ולחזק מישהו אחר".

לטענתו של איזנקוט, הטענה שהובאה בערוץ 14 שהיה יו"ר של חברת אגירת אנרגיה וניפח את שווי החברה היא "שקר וכזב". "זה ערוץ שמשקר כל יום על הרבה מאוד דברים - על הקטנת הצבא, על הכסף הקטארי", טען והוסיף: "הם הסתבכו הפעם עם האדם הלא נכון". על השאלה מה יעשה עם הכסף ענה כי הוא מתכוון לתרום אותו לארגון של נכי צה"ל.