הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר, גדי איזנקוט, התייחס היום (שישי) לחשיפת הקשר שבין גורמים בפרקליטות הצבאית לפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, ולמעורבותה האפשרית של הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי.

איזנקוט כתב: "כאזרח ובמיוחד כרמטכ"ל לשעבר, התאכזבתי לשמוע על החשדות החדשים בפרשת שדה תימן. יש למצות את החקירה וההליכים בפרשה כולה, ללא מורא וללא משוא פנים".

עוד הוסיף: "אם יתבררו החשדות כנכונים, זהו אירוע חמור שאין לו מקום בצה"ל ומנוגד למצופה ממפקדיו, כזה שיפגע באמון הציבור ובאמון משרתיו".

איזנקוט סיים את דבריו בקריאה להרגעת השיח הציבורי: "מפציר שלא לתת לדברי הסתה והתלהמות לתפוס מקום בשיח. בטוח שהאמת תצא לאור".

ביום רביעי האחרון נחשף כי נפתחה חקירה פלילית בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

החקירה נפתחה בעקבות מידע מפתיע שהתקבל ממקור בלתי צפוי. בכירה בפרקליטות הצבאית, שהייתה חלק מהצוות הקרוב של הפצ"רית, עברה לאחרונה בדיקת פוליגרף שגרתית במסגרת הליך מיון לתפקיד חדש. את הבדיקה ביצע השב"כ - כנהוג בצה"ל בבדיקות רגישות מסוג זה.

במהלך הבדיקה, שלא עסקה בפרשת ההדלפה, הודתה הבכירה כי היא זו שהעבירה לתקשורת את סרטון התקרית מבסיס שדה תימן.

המידע הועבר מיידית לראש השב"כ דוד זיני, ובהתאם לנהלים - הוא דיווח על המקרה לרמטכ"ל אייל זמיר, שלו כפופה הפרקליטות הצבאית.

הרמטכ"ל דיווח על כך ליועצת המשפטית לממשלה, שקיימה ישיבה דחופה עם בכירי משרדה - והורתה על פתיחה בחקירה פלילית.