ברקוביץ' לא חוזר בו מתוך התוכנית של אראל סג״ל ואיל ברקוביץ׳, רדיו 103fm

הסערה סביב דבריו של אייל ברקוביץ' נגד שורד השבי איתן מור מסרבת לדעוך: הבוקר (שני), בשידור ברדיו 103FM, שב ברקוביץ' על עמדתו, וכינה שוב את דבריו של מור - 'חוצפה'.

מור, ששוחרר מהשבי לאחר שנתיים, אמר כי פעילות מטה משפחות החטופים "הזיקה למדינה" - אמירה שעוררה תגובות חריפות. ברקוביץ' תקף אותו אמש בשידור, והבוקר התפתח עימות באולפן, כאשר שותפו לשידור, אראל סג"ל, מתח ביקורת חריפה על דבריו.

"אני חושב שהתנהגת בצורה חלאתית באמירה הזאת, ואני לא חושב שאתה בן אדם כזה", פתח סג"ל את דבריו. "אני חושב שטעית בצורה רצינית. אני זוכר שאתה זרקת משידור את אבישי מתיה כי הוא תקף את עינב צנגאוקר, ואתה יודע מה, היה לזה היגיון".

הוא הוסיף: "אני לאורך כל התקופה פה, אתן לך דוגמה, גם שלא הסכמתי עם עינב, גם שלא הסכמתי עם הורים של חטופים אחרים, לא תוקף אותם, ובטח לא חטוף שישב שנתיים בשבי אחרי שהוא ניסה להציל אנשים".

סג"ל תהה: "מה זה להגיד לו חצוף? אסור לו להביע את הדעות שלו? הוא חושב ככה, הוא חושב שזה הזיק למדינה, אחד חושב שאחר הזיק למדינה. שהורים של חטופים לא הודו לחיילים, אז אנחנו נתקוף את המשפחות שלהם ואת החטופים? אני באמת המום ממך".

ברקוביץ' עמד על שלו: "אני מצפה מחטוף שבא לתקשורת ומעביר ביקורת, שידע גם לקבל ביקורת. אני לא רוצה להתייחס לחטופים, לא רוצה להתייחס להורים של החטופים - כל עוד הם לא מעבירים ביקורת. ברגע שהוא בא לטלוויזיה, אצל השופר ינון מגל, ובשיא חוצפתו מעביר ביקורת והוא אומר שהמחאה עשתה לו ולמדינה נזק בזה שהם יצאו לקרוא לשמו ורצו להחזיר אותו, ואנשים עמדו בגשם ובשמש, בחום ובקור, בשבילו, עזבו את המשפחות שלהם כל יום, כל שבת, והוא בא ומבקר אותם? בשבילי זו חוצפה".