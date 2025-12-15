במרכז הרפואי לשיקום ע"ש קיילי ב'עדי נגב - נחלת ערן', נערכה אמש (ראשון) השקת הספר "מלחמת השיקום", שנכתב במהלך תהליך השיקום של הרב שחר בוצחק שנפצע קשה בקרב באופקים בשבעה באוקטובר.

האירוע נערך לצד הדלקת הנר הראשון של חנוכה, בהשתתפות לוחמים המאושפזים בכפר. הספר מתאר מקרוב את חוויית השיקום: מהכאב הפיזי המתמשך, דרך השינוי בחיי המשפחה ועד למאבק הנפשי שלא תמיד נראה לעין הציבור.

לצד תיאור מסעו האישי של בוצחק, משולבות בו עדויות נוספות של לוחמים שמצאו את עצמם מול מציאות חדשה לאחר הפציעה.

הרב בוצחק, רב הגרעין התורני "אפיקי אורות" באופקים ואב לשישה, הדליק את אחת המשואות בטקס יום העצמאות האחרון כנציג הלוחמים האזרחיים, אשר הסתערו בגופם על מחבלים במתקפת שמחת תורה.

הוא כתב את הספר במטרה להביא לידי ביטוי את ההתמודדות של פצועים בתהליך השיקום, שחלק גדול ממנה לא נראה לציבור, ובכך לעודד שיח רחב יותר על הצרכים והפערים במערך השיקום בישראל.

הוא סיפר: "לימדו אותנו בצבא להסתער מול מחבלים, אבל אף אחד לא מכין אותך למה שקורה אחרי הפציעה: להיות על כיסא גלגלים, ולא להיות מסוגל להרים את הילדה שלך. הספר נולד מתוך רצון לסייע לפצועים להבין מה עובר עליהם ואיך מתמודדים עם זה".

"הרבה מהתחושות והקשיים נראים לא נורמליים למי שחווה אותם בפעם הראשונה, אבל זו מציאות משותפת לרבים. פצועים שקראו את הספר אמרו לי שהם מצטערים שהם והנשים שלהם לא קראו אותו כבר יום אחרי הפציעה. בתוך ההתמודדות הזו יש מקום גדול לאמונה, למשפחה, לקהילה ולחבורה הזו - חבורת השווים".

לדבריו, כל פצוע צה"ל שירצה בכך יוכל לקבל את הספר ללא תשלום. "לכן היה לי חשוב שהספר ייכתב על ידינו, מי שחיים את זה, ושכל פצוע צה"ל שירצה לקרוא אותו יוכל לקבל את הספר ללא עלות".

ד"ר שילה קרמר, מנהל מחלקת השיקום האורתופדי בכפר, אמר: "תהליך השיקום שלו ארוך ומורכב, אבל שחר עובד קשה ומתקדם כל הזמן, נלחם, דוחף את עצמו, ולמרות הקושי ולמרות הכאב ממשיך ועושה. אנחנו כאן כדי לעזור לשקם את החיילים הגיבורים שלנו ואת עם ישראל כולו. מי ייתן ובעזרת השם לא נדע עוד צער, שכולם ישתקמו ויחזרו לבריאות איתנה".