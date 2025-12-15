בני משפחתו של אחמד אל-אחמד, המהגר הסורי שתועד כאשר הוא מתנפל על אחד ממבצעי הפיגוע בחוף בונדי במהלך טקס חנוכה של חב"ד, מספרים כי הוא ביצע את המעשה ההרואי כ"עניין של מצפון" וכי הוא לא יכול היה לראות לראות אנשים נורים למוות ונפגעים.

אל-אחמד מאושפז עדיין בבית החולים סנט ג'ורג' בסידני במצב קשה, לאחר שנפגע בעצמו מירי. בני משפחתו שביקרו אותו בבית החולים סיפרו מה גרם לו לעשות את המעשה האמיץ ולהציל עוד נפגעים אפשריים רבים.

בן דודו של אל-אחמד, מוסטפא אל-אסעד, אמר לרשת הטלוויזיה "אל-ערבי" כי אל-אחמד התערב בפיגוע כ"מעשה הומניטרי", לדבריו. לאחר שביקר את אל-אחמד בבית החולים, הוא אמר כי "כשהוא ראה אנשים גוססים ומשפחותיהם נורות, הוא לא יכול היה לשאת את זה. זו הייתה פעולה הומניטרית, יותר מכל דבר אחר. זה היה עניין של מצפון. הוא גאה מאוד שהוא הציל אפילו חיים של אדם אחד. כשהוא ראה את הסצנה הזו, אנשים גוססים מירי, הוא אמר לי 'לא יכולתי לשאת את זה. אלוהים נתן לי כוח. האמנתי שאני הולך לעצור את האדם הזה מלהרוג אנשים".

בן דוד נוסף של אל-אחמד, ג'וזאי, סיפר כי הוא מתאושש מהניתוח הראשון שלו וכי נותרו לו עוד שניים. "הוא מקבל הרבה תרופות, הוא לא יכול לדבר", אמר ג'וזאי לאחר שעזב את בית החולים. הוריו של אל-אחמד סיפרו כי במהלך הפיגוע הוא נורה ארבע או חמש פעמים בכתפו.

אביו של אל-אחמד אמר לרשת ABC כי "בני הוא גיבור. הוא שירת במשטרה, יש לו את התשוקה להגן על אנשים". אמו של אל-אחמד הוסיפה כי "הוא ראה שאנשים גוססים ומאבדים את חייהם, וכשתחמושת אזלה לאדם שירה, הוא לקח ממנו את הנשק, אבל הוא נפגע. אנחנו מתפללים שאלוהים יציל אותו".