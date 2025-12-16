חבר הכנסת סימון דוידסון ממפלגת "יש עתיד" הודיע כי יגיע ביום שבת הקרוב למשחק שיתקיים באצטדיון בלומפילד כשהוא לבוש בחולצה שהמשטרה אסרה על אוהדים ללבוש. על החולצה נכתב הכינוי "חלאות" על המשטרה.

הדבר עורר תגובה חריפה מצד מפכ"ל המשטרה דני לוי, שתקף את חבר הכנסת על עצם ההחלטה ללבוש את החולצה. לדבריו, מדובר בפגיעה קשה בכבודם של אנשי הארגון.

דוידסון כתב: "אנחנו מדינה דמוקרטית ובמדינה דמוקרטית אין אכיפה סלקטיבית! לא ייתכן ששר משטרה כושל וגזען יעניש קבוצה אחת - ויעצום עיניים מול אחרת. אתמול, במשחק בטדי, אוהדי בית"ר הניפו דגלי כהנא וזה כמובן עבר בשתיקה. במקביל, אוהדי הפועל נעצרו מלהיכנס למשחק רק בגלל חולצת מחאה. כך לא נראית דמוקרטיה. ואנחנו בטח לא צפון קוריאה".

בהודעתו כתב עוד: "בכוונתי להגיע ביום שבת לבלומפילד עם אותה החולצה כדי לעמוד לצד הדמוקרטיה וחופש הביטוי".

מהמשטרה נמסר בתגובה: "המפכ"ל מביע שאט נפש מהעובדה שחבר כנסת מרשה לעצמו ללבוש חולצה שבה מכונים כ'חלאות אדם' אנשי ארגון המונה כ-32 אלף שוטרים וכ-40 אלף מתנדבים, הפועלים לילות כימים למען ביטחון אזרחי ישראל. ההנחיה האוסרת כניסה למגרשי כדורגל עם החולצות היא הנחיה מקצועית, נטולת הקשר פוליטי, ואינה קשורה לקבוצה כזו או אחרת".

בנוסף, הנחה המפכ"ל את קציני ושוטרי המשטרה שלא להשתתף בדיוני ועדות הכנסת שבראשות חבר הכנסת דוידסון.