חמישה כלי רכב עלו באש הלילה (רביעי) ביישוב להבים שבנגב. המשטרה פתחה בחקירה, ובשלב זה נבדק חשד כי מדובר באירוע הצתה מכוון.

האירוע מגיע ברקע מתוח במיוחד בנגב, לאחר שבימים האחרונים הוצתו רכבים בגבעת בר ורכבים נוספים הושחתו בעיר באר שבע.

על פי הערכות גורמי החקירה, ייתכן כי מדובר בפעולות נקמה מצד תושבים בדואים משבט תראבין, בתגובה למבצע משטרתי נרחב שמתנהל בכפרם.

"שריפת הרכבים היא תג מחיר של הבדואים על מבצע איסוף הנשקים של השר והמפכ"ל בתראבין", מסר גורם בכיר במשטרה. הוא הוסיף: "הכללים השתנו, הם לא מבינים שלא יפחידו אותנו, נחריף את הצעדים".

מהמשטרה נמסר כי מבצע "סדר חדש" מתקיים בכפר תראבין בדרום, ובמסגרתו פועלים מאות שוטרים ולוחמים ממגוון יחידות מיוחדות של משטרת ישראל, ובהן המשמר הלאומי של מג"ב, מסתערבי החטיבה הטקטית, יחידה 33, יחידות פרשים, כלבנים והיחידה האווירית.

לדברי המשטרה, במהלך הפעילות נעצרו עד כה 24 חשודים, ובהם ארבעה קטינים שיידו אבנים לעבר הכוחות. כמו כן נרשמו 87 דוחות תנועה, ניתנו 23 צווי הריסה, והוקמו מחסומים בכניסות וביציאות מהיישוב.

מפקד המשמר הלאומי, ניצב נחשון נגלר, קיים הערכת מצב עם מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, על מנת לבחון את המשך ההיערכות המבצעית.

מהמשטרה נמסר עוד, "כל אירוע אלימות, ובכלל זה יידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון, יטופל ביד קשה ובאפס סובלנות והדין ימוצה עם כלל המעורבים. אנו קוראים לתושבים לשתף פעולה עם כוחות המשטרה ולהישמע להוראות השוטרים הפועלים למען ביטחונם ושלומם".