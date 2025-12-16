'נשות הכותל' הציבו חנוכייה בעזרת נשים נשות הכותל

קבוצת "נשות הכותל" הציבה הערב (שלישי) חנוכייה פרטית בעזרת הנשים וקיימה טקס הדלקה - פעולה שנוגדת את הנחיות הקרן למורשת הכותל ומנהג המקום כפי שנקבע על ידי הרבנות הראשית.

הסדרנים במקום ביקשו מהנשים להסיר את החנוכייה, לאחר שזו הובאה ללא תיאום. ב"נשות הכותל" טענו בתגובה כי מדובר ב"ניסיון להשתיק נשים".

מ"נשות הכותל" נמסר: "מדובר בהתנכלות לא רק לנשות הכותל אלא לכל הדלקת נרות חנוכה על ידי נשים בכותל המערבי. הקרן למורשת הכותל ממשיכה להדיר ולהשתיק נשים, וגם בהדלקת הנרות הרשמית בכותל נשים משמשות תפאורה בלבד ולא שותפות פעילות בטקס. אנחנו נמשיך וניאבק להשמעת קול נשי בכותל".