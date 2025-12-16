מעוז אסתר צילום: באדיבות המצלם

כוחות המנהל האזרחי פעלו במאהל בדואי נטוש סמוך לגבעת מעוז אסתר שבבנימין, וביצעו הרס של יציקות בטון שנותרו ממבנים ישנים. המאהל אינו מאוכלס מזה כשנתיים וחצי.

לפי גורמים בשטח, ההריסה התמקדה ברצפות בטון בלבד, שהיו שרידים של מבנים אשר פורקו כבר בעבר. לא נראתה במקום כל פעילות או שימוש במבנים אלה, דבר שעורר סימני שאלה לגבי מטרת הפעולה.

המאהל שכן באזור במשך למעלה משני עשורים, ותושבים מהאזור דיווחו לאורך השנים על גניבות, תקיפות ותחושת חוסר ביטחון. לדבריהם, רק לאחר מאבק ממושך מצד תושבי גבעת מעוז אסתר, שכלל בין היתר רעיית צאן מתמשכת, עזבו הבדואים את השטח.

גבעת מעוז אסתר, הסמוכה ליישוב כוכב השחר, הפכה בשנים האחרונות לאתר התיישבות שוקק שבו מתגוררות למעלה מ-20 משפחות. התושבים במקום מתמודדים עם הריסות תכופות מצד המנהל האזרחי, ומציינים גם את הריגתו של אהוביה סנדק כאירוע מעצב בזהות המקום.

מגבעת מעוז אסתר נמסר, "בעוד המנהל האזרחי עוסק בפעולות נקודתיות וחסרות השפעה, ההתיישבות היהודית ממשיכה לבסס אחיזה אמיתית בשטח. את המציאות בשטח שינו המתיישבים עצמם, והמאבק על הארץ נמשך יום יום. המנהל האזרחי נלחם בהתיישבות אבל אנחנו ממשיכים בכל הכח, יש לנו עוד מרחבים רבים שמחכה לנו".