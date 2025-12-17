נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הכריז הלילה (רביעי) על ממשלת ונצואלה כ"ארגון טרור זר" והורה על "מצור מוחלט ומלא" על כל מכליות הנפט שיוצאות ונכנסות למדינה, תוך הטלת סנקציות עליהן.

"ונצואלה מוקפת לחלוטין בצי הגדול ביותר שהורכב אי פעם בהיסטוריה של דרום אמריקה", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו.

הוא הוסיף: "הצי רק ילך ויגדל, וההלם עבורם יהיה חסר תקדים - עד למועד בו הם יחזירו לארה"ב את כל הנפט, האדמה ונכסים אחרים שגנבו מאיתנו בעבר. משטר מדורו הבלתי לגיטימי משתמש בנפט משדות הנפט הגנובים הללו כדי לממן את עצמו, טרור סמים, סחר בבני אדם, רצח וחטיפה. בשל גניבת הנכסים שלנו, וסיבות רבות אחרות, כולל טרור, הברחת סמים וסחר בבני אדם, משטר ונצואלה הוכרז כארגון טרור זר".

עוד כתב טראמפ: "הזרים הבלתי חוקיים והפושעים שמשטר מדורו שלח לארה"ב בתקופת ממשל ביידן החלש והכושל, מוחזרים לוונצואלה בקצב מהיר. אמריקה לא תאפשר לפושעים, טרוריסטים או מדינות אחרות לשדוד, לאיים או לפגוע באומה שלנו, וכמו כן, לא תאפשר למשטר עוין לקחת את הנפט, האדמה או כל נכס אחר שלנו, שכולם חייבים להיות מוחזרים לארה"ב באופן מיידי".

ההודעה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הכריז טראמפ כי ארה"ב השתלטה על מכלית נפט של ונצואלה. "השתלטנו על מכלית סמוך לחופי ונצואלה, מכלית גדולה מאוד, הכי גדולה שאי פעם נתפסה למעשה", אמר אז טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. הוא הוסיף כי "דברים אחרים קורים", אך לא פירט את כוונתו.

גורם אמריקני אמר אז לסוכנות הידיעות AP כי ההשתלטות על המכלית בוצעה על ידי משמר החופים האמריקני, בתמיכה של הצי האמריקני.

בהמשך דווח ברשת CBS כי המכלית נקראת כיום "The Skipper" וכי הסנקציות האמריקניות הוטלו עליה ב-2022 בעקבות קשרים עם איראן וחיזבאללה.