מירוץ הלפיד אלן גריצבסקי

מפקד האש המסורתי של קיבוץ ניר עוז התקיים אתמול (שלישי) לראשונה מאז השבעה באוקטובר, בלב הקיבוץ שנפגע באופן קשה במתקפת החמאס.

האירוע נערך ברקע סיומה של תקופה קשה עם חזרתם של כלל חטופי הקיבוץ, והוא היווה עבור רבים מהתושבים רגע סמלי של חזרה לחיים.

האירוע נערך עם חזרתם של כלל חטופי הקיבוץ, והוא היווה עבור רבים מהתושבים רגע סמלי של חזרה לחיים.

מפקד האש נערך באדמת הקיבוץ, כשמסביבו חברי וחברות ניר עוז, צעירים ומבוגרים, שציינו יחד את חג החנוכה - חג האור, השנה עם משמעות נוספת.

"אנחנו עם הפנים קדימה לשיקום אישי וקהילתי, איש איש במקומו", נמסר מטעם הקיבוץ. "אך בליבנו תמיד זכרם של 65 אנשינו שלא ישובו עוד".

מפקד האש המסורתי של קיבוץ ניר עוז אלן גריצבסקי

עדינה משה, חברת הקיבוץ ששוחררה מהשבי בעזה, אמרה במהלך האירוע: "אנחנו בכאן ועכשיו של הקיבוץ שלנו, וחבריו עושים את כל מה שניתן כדי לחזור הביתה ואולי אפילו להפוך לקיבוץ הרבה יותר טוב".

"אבל מה יהיה אחר כך, בדורות הבאים של ילדיי ונכדיי? זה מפחיד אותי", הוסיפה. "ולכן עם כל האור של חנוכה אני מבקשת להזכיר את חשיבותה של ועדת חקירה ממלכתית. אולי היא זו שתביא לנו קצת אור כשתענה על השאלה של מה היה פה".