שרת התחבורה מירי רגב השתתפה הערב (חמישי) במעמד הדלקת הנר החמישי של חנוכה ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

בראיון לערוץ 7 רגב התייחסה לחשיבות המעמד, לעוצמת הנוכחות ברחבת הכותל ולמסר הלאומי והמוראלי שמביא חג החנוכה - גם בצל האתגרים הביטחוניים והחברתיים. היא הביעה תקווה להשבת החלל החטוף רן גוואלי וחיזקה את לוחמי צה"ל בכל הגזרות.

בהמשך התייחסה גם לפיגוע הרצחני בסידני ולגל הטרור העולמי, והביעה ציפייה שממשלות ברחבי העולם יפעלו בנחישות נגד גורמי הטרור והאנטישמיות - כדי למנוע את התפשטות האיום למדינות נוספות.

רגב סיימה את דבריה במסר של אחדות לאומית ותחושת שליחות, והביעה תמיכה בתקשורת המסקרת את האירועים מראייה ערכית ויהודית.