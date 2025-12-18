סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין פנה היום (חמישי) לבית המשפט העליון וטען כי בכירי פרקליטות המדינה לא חדלו מלעסוק בפרשת הפצ"רית, וזאת בניגוד לפסק דין חלוט של בג"ץ.

לטענת השר לוין, "נמשך עיסוקם הפעיל של גורמים בכירים בפרקליטות המדינה בעניינים שהובהר במפורש בפסק הדין כי חל עליהם איסור עיסוק".

בתגובה נכתב כי גם לאחר פסק הדין, שהבהיר את הצורך בהימנעות ממעורבות הפרקליטות בנושא, "הועבר מידע ממשלתי לפרקליטות בנוגע לחקירה המתנהלת, תוך ביצוע פעולות חקירה בסיוע של ממש מצד רשויות המדינה".

לוין טען עוד כי מדובר בהתנהלות החורגת ממנהגי מינהל תקין ומהווה חריגה חמורה מסמכויות: "עולה חשש חמור ביותר כי פעולות המדינה מבוצעות בהכוונה, בידיעה ובהסכמה של אותם בכירים שהיו מנועים מלכתחילה לעסוק בעניינים אלה", לשון המסמך.

בסיום פנייתו מבקש לוין מבית המשפט לנקוט בצעדים מול היועצת המשפטית לממשלה ובכירי הפרקליטות, שלדבריו פעלו "תוך הפרה בוטה של פסק דין חלוט של בית המשפט העליון".