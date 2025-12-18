מאות נוסעי טיסת Tus Airways U8464, שהייתה אמורה להמריא הבוקר (חמישי) מנמל התעופה בן גוריון לפראג, מצאו עצמם בטרמינל שבברלין - מבלי לדעת מה יעלה בגורל הטיסה.

הטיסה הייתה אמורה להמריא בשעה 11:00, אך בפועל המריאה רק ב-12:15. לפי לוח הזמנים, הייתה אמורה לנחות בפראג בשעה 15:00, אך בשל ערפל כבד ותנאי מזג אוויר קיצוניים הועברה נחיתת החירום לשדה התעופה בברלין, שם נחתה ב-16:05.

אחד הנוסעים בטיסה, קובי, סיפר ל-mako, "מאותו הרגע ישבנו במטוס במשך 3 שעות ולא איפשרו לנו לרדת, מתוך תקווה שנוכל להמריא מחדש. לא חילקו לנו אוכל או מים, ובמשך הרבה זמן לא ידענו מה קורה, וככה מצאנו את עצמנו יושבים מעל 8 שעות בתוך המטוס".

החברה מסרה לנוסעים הודעה רשמית: "בשל תנאי מזג אוויר חריגים באזור נמל התעופה פראג, אשר לא אפשרו נחיתה בטוחה, נאלץ המטוס לנחות בברלין כיעד חלופי. צוותי החברה בוחנים מספר חלופות תפעוליות שיאפשרו את המשך הטיסה לפראג או פתרון חלופי בהקדם האפשרי".

בסופו של דבר, הורדו הנוסעים מהמטוס והועברו לטרמינל. בשעות האחרונות התקבלה הודעה נוספת מטעם החברה, לפיה יועברו הנוסעים באוטובוסים מברלין לפראג - נסיעה של כארבע שעות.

בהודעה נמסר: "אנו עושים כל מאמץ להבטיח את הגעתכם לפראג בצורה נוחה ובטוחה ככל האפשר, ומתנצלים על אי הנוחות שנגרמה עקב הנסיבות שאינן בשליטתנו".