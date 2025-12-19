נער בן 13, שהצליח להסתנן בחודש אוקטובר האחרון לטיסת אל על מישראל לניו יורק ללא כרטיס או מסמכים מזהים, אותר שוב אמש (חמישי) בנמל התעופה בן גוריון - והפעם לפני שנכנס לאזורי הבידוק הביטחוני.

הנער נצפה כשהוא שוהה באחד מאזורי הטרמינל, מחוץ למסלול הנוסעים הרגיל. סגן מפקד תורן בנמל הבחין בהתנהגות חריגה מצדו של הנער, וניגש לבדוק את זהותו.

במהלך התשאול התבררה זהותו - והוא זוהה כמי שהסתנן בחודש אוקטובר לטיסה ללא היתר.

בתוך כך, רשות שדות התעופה הודיעה על שינוי בנהלי הבידוק בנמל התעופה בן-גוריון, בעקבות רצף של מקרים חריגים.

לפי הודעת הרשות, מעתה תבוצע בדיקת כרטיס העלייה למטוס כבר בשלבים המוקדמים של תהליך הבידוק, ולא רק סמוך לעלייה למטוס.

ההחלטה התקבלה גם בעקבות מקרה חמור שאירע השבוע, שבו צעיר ישראלי כבן 18 הצליח לעלות על טיסה של חברת אוסטריאן איירליינס מישראל לווינה מבלי שהחזיק בכרטיס טיסה. רק לאחר הנחיתה באוסטריה התגלה כי אין ברשותו כרטיס, והוא הוחזר לישראל.

מרשות שדות התעופה נמסר כי "מבדיקה ראשונית של האירוע עלה שהנוסע עבר בידוק ביטחוני, אך לא השלים את הליך ביקורת הגבולות".

עוד נמסר כי בוצעה בדיקה מיידית מול רשות האוכלוסין וחברת התעופה, וכי נסיבות האירוע עדיין נבדקות.