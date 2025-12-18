המוזיקאית והיוצרת אודהליה ברלין משחררת עיבוד חדש לשיר "בדרך אל האור", פרי עטם של חיים חפר וקובי אשרת. השיר יוצא לאור בימים אלו, ברקע חג החנוכה.

ברלין כתבה עם פרסום הביצוע, "מתרגשת מאד לשחרר לעולם באהבה גדולה עיבוד חדש לאחד השירים האהובים עלי ביותר, 'הדרך אל האור' של חיים חפר וקובי אשרת".

לדבריה, "השיר הזה מזכיר לי שבתוך כל אחד מאיתנו יש 'פך שמן טהור', נקודה שאותה אי אפשר לטמא ומסוגלת להדליק אור שאף חושך לא יוכל לכבות".

"השיר גם מחבר אותי למסע הגדול שכולנו הולכים בו כבודדים וכעם, המסע למציאת האור הגנוז בעולם", הוסיפה.

ברלין ההוסיפה כי "בימים אלו של 'הקברים באדמתי ואזכרת הנשמות... ובני ביתך ובני ביתי בין רסיסי החלומות' - הלוואי ונשכיל להביט אחד לשני בעיניים, למצוא את הנקודה הטהורה ומשם ללכת הלאה - יחד אל האור".

את העיבוד הקדישה לתלמידיה מבתי הספר "ראשית" ו"אמירים", עליהם כתבה כי "למדו ואהבו את השיר הזה במיוחד ובזכותם הבנתי את הקסם שלו".