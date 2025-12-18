בחדשות 12 דחו הערב (חמישי) על הסף את טענותיו של יעקב ברדוגו, פרשן ערוץ 14, לפיהן הערוץ מתכנן להדיח את הפרשנים גיא פלג ואמנון אברמוביץ' ולהחליפם בדמויות המזוהות עם הימין הפוליטי.

ברדוגו סיפר בשידור כי שוחח ביומיים האחרונים עם בכיר בקשת 12, שציין בפניו כי ישנה כוונה להוביל שינוי משמעותי בהרכב המהדורה המרכזית.

"בכיר ב-12 דיבר איתי, הם רוצים לדחוק את אמנון אברמוביץ' וגיא פלג החוצה - ולהכניס אנשי ימין", אמר ברדוגו בשידור.

ברדוגו אף טען כי התבקש להציע שמות של אנשי ימין פוטנציאליים לתפקידי פרשנות, עריכה והפקה במהדורה המרכזית. בין היתר הציע את שמו של הפרשן גדי טאוב, אך לדבריו ההצעה נדחתה.

"אני מגובה על מלא", הוסיף ברדוגו. "זו שיחה שהייתה מרתקת". לדבריו, המסר המרכזי היה - "גיא פלג ואמנון אברמוביץ' - אאוט. אנחנו חייבים למצוא את הדרך בעדינות לדחוף אותם החוצה ממרכז הפריים".

מחדשות 12 נמסרה תגובה תקיפה מצד עורך המהדורה המרכזית, יניב הלפגוט: "פרשן, עסקן, שקרן".