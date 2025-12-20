אלוף במילואים יעקב (קובי) ברק, מפקד זרוע היבשה בצה"ל לשעבר שעמד גם בראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הלך בסוף השבוע לעולמו בגיל 61 לאחר התמודדות עם מחלה קשה.

הוא הותיר אחריו את אשתו, אמו, שלושה ילדים ונכדה. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 14:00 בבית העלמין של מושב מרחביה שבעמק יזרעאל.

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ספד לו וכתב כי "קובי היה שילוב של ישראליות יצוקה: דור שני לניצולי שואה, גדל במטולה והיה שריונר בכל רמ"ח איבריו. מקצוען, אוהב עם וארץ". איזנקוט הזכיר את חלק מהתפקידים שמילא ברק ז"ל בצבא: "בדרכו הארוכה בצה"ל, נפגשנו כשהיה מג"ד שריון והעמקנו בידידות ובמשימה המשותפת כשהיה מח"ט ואני אוגדונר. היה לי ברור לאור מידותיו שאמנה אותו למפקד אוגדה כשהתמניתי למפקד פיקוד הצפון - וכך היה".

איזנקוט סיפר עוד על חברו: "כשהיה לחבר במטכ"ל, קידם כמפקד זרוע היבשה שורת נושאים, בהם הקמת חטיבת הקומנדו, הקמת חטיבת אגוז במילואים, רה-ארגון זרוע היבשה ואיחודה עם אגף הלוגיסטיקה ובעיקר היה ידוע בתוכניות אימונים מקיפות מרמת הגדוד ועד לתרגילי גיס. תחתיו פותח תותח חדש, 'הרועם', נגמ"ש האיתן ועוד. תוכניתו לעיטוף הלוחמים ברובוטיקה וברחפן לכל מפקד פלוגה, מלווה ומסייעת ללוחמינו בשדה הקרב גם היום".

"קובי היה קצין וג'נטלמן, איש משפחה למופת. הותיר אחריו את אשתו אורית, את אימו זיוה, שלושה ילדים נהדרים ונכדה שימשיכו בדרך. הספקתי לבקר אותו לפני מספר ימים. קובי כבר היה חלש וכאוב אבל דיבר איתי על הצבא והמדינה שכל כך אהב. קובי יקר, נפרד ממך בהצדעה".

שלומית שיחור רייכמן, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, ספדה לאלוף ברק: "קהילת עמק יזרעאל כואבת את פטירתו של אלוף במיל' קובי ברק ז"ל, תושב מושב מרחביה, אדם עתיר זכויות, ערכים ונתינה. קובי היה חלק בלתי נפרד מהמרקם האנושי של העמק, ודמותו תחסר לנו מאוד. אנו מחבקים ומחבקות את משפחתו, חבריו וקהילת מושב מרחביה בשעה קשה זו, ושולחים תנחומים מעומק הלב. יהי זכרו ברוך".