כוחות אוגדה 91, "עוצבת הגליל", חצו את הגבול ופתחו במהלך של "הגנה קדמית" בשטח דרום לבנון. הכוחות פועלים במרחב דרום לבנון ואוחזים במספר נקודות כחלק מתפיסת עיבוי ההגנה הקדמית.

חיזבאללה שיגר כ-15 רקטות לגולן, 5 לאצבע הגליל ושני כטב"מים שיורטו בגליל המערבי.

בצה"ל ציינו כי המהלך נועד לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון. במסגרת זו מבוצעות תקיפות נרחבות של תשתיות ארגון הטרור חיזבאללה, במטרה לסכל איומים ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח מדינת ישראל.

עוד נמסר כי ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ויישא בתוצאות פעולותיו. בצה"ל הדגישו כי לא יאפשרו פגיעה באזרחי מדינת ישראל, וימשיך לפעול בכל דרך להגן עליהם.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "רה"מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון כדי למנוע ירי על יישובי הגבול הישראליים. צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד יעדי חיזבאללה בלבנון. ארגון הטרור משלם וישלם מחיר כבר על הירי לעבר ישראל. הבטחנו ביטחון ליישובי הגליל וכך נעשה".

אתמול קיים הרמטכ"ל, אייל זמיר, הערכת מצב בפיקוד הצפון עם מפקד הפיקוד האלוף רפי מילוא, ראש אגף המבצעים האלוף איציק כהן ומפקד הגיס הצפוני. זמיר אישר תכניות התקפיות להמשך המערכה בצפון והנחה להמשיך לחזק את המאמץ ההתקפי וההגנה במרחב.

זמיר ציין, "המאמץ המרכזי שלנו הוא איראן. אנחנו פועלים בעוצמה ופוגעים במשטר הטרור, תוך שיתוף פעולה חסר תקדים עם צבא ארצות הברית. לאחר שחיזבאללה פתח באש הנחיתי לפעול בעוצמה גם מול חיזבאללה. צה"ל תכנן וערוך לפעול במספר זירות במקביל".

לדבריו, "ממשלת לבנון וצבא לבנון הוזהרו לאחרונה פעמים רבות לפרק את חיזבאללה מנשקו - הם לא פעלו, לפיכך נדע להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד. אנחנו נמשיך להתעקש שחיזבאללה יפורק מנשקו - זו דרישה שלא נוותר עליה. צה"ל לא יסיים את המערכה לפני שיוסר האיום מלבנון".

עוד הדגיש, "אני סומך על מפקד פיקוד הצפון ומפקדי האוגדות והחטיבות - ההגנה בלבנון ובסוריה חזקה. כלל הסד"כ הנדרש להגנה ולהתקפה מצוי בידיכם נצלו את הזמן ואת היכולות הרבות שברשותכם: יכולות יבשה, אש, אוויר וים לצד לוחמים רבים שפרוסים בגבולות".

בסיום אמר, "צה"ל מגן בחזית הישובים ותוקף להסרת איומים. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל. הביטחון של התושבים בראש סדר העדיפות. לתושבי הצפון אני אומר כאן - צה"ל שולט בשמי לבנון ונמצא בקו החזית. כל איום שיזוהה - יושמד. המסר שלנו ברור ומהדהד בכל רחבי המזרח התיכון: נפגע בכל זרועות ומנהיגי הטרור המנסים לפגוע בנו. הוכחנו זאת ונמשיך להוכיח", דברי זמיר.