חסר בית ששהה במרתף באחד הבניינים בקמפוס אוניברסיטת בראון שברוד איילנד סייע בפיענוח מתקפת הירי שאירעה בשבוע שעבר, לאחר שזיהה התנהגות חשודה מצד מבצע הירי.

הגבר, המכונה "ג'ון", הבחין ברכב חשוד ובאדם שהתנהגותו עוררה בו חשד, ופרסם פוסט בנושא באתר Reddit. לאחר מכן פנה לרשויות ומסר מידע שאִפשר לאתר את החשוד ולכוון את החקירה.

האירוע התרחש לאחר ירי קטלני באוניברסיטת בראון, שבו נהרגו שני סטודנטים, ובהמשך גם רצח פרופסור נונו לוריירו במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT). החשוד אותר כשהוא ללא רוח חיים.

בעקבות העדות שסיפק, נבחנת אפשרות להעניק לג'ון תגמול של עד 50,000 דולר.

ה-FBI לא אישרה רשמית את מתן הפרס, אך לפי דיווחים - הנושא נמצא בדיון. הרשויות דואגות בשלב זה למקום לינה ומזון עבורו.

שמו של החשוד הוא קלאודיו נוויס ולנטה, אזרח פורטוגל בן 48, שהיה בעבר סטודנט לדוקטורט בפיזיקה באוניברסיטת בראון, אך לא סיים את לימודיו.

על פי הדיווחים, לאחר הירי באוניברסיטת בראון, שהתרחש בשבת, החשוד המשיך למדינת מסצ'וסטס הסמוכה. כעבור יומיים, הגיע לדירתו של לוריירו ורצח אותו ביריות. על פי ההערכות, ולנטה הכיר את לוריירו, שגם הוא היה אזרח פורטוגלי, והשניים למדו יחד בליסבון.