נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה היום (שישי) להשעות את תוכנית הגרלת הגרין קארד בעקבות גילויים חדשים בנוגע לחשוד במסע הירי באוניברסיטת בראון וברצח מדען גרעין במכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT).

שרת הביטחון המולדת, קריסטי נואם, הודיעה ברשת X כי בהנחיית הנשיא הורתה לרשות ההגירה והאזרחות האמריקנית (USCIS) להפסיק באופן מיידי את פעילות התוכנית. בהתייחסה לחשוד אמרה: "האדם הנתעב הזה לעולם לא היה צריך לקבל אישור להיכנס למדינה שלנו".

על פי דיווח סוכנות הידיעות AP, החשוד, קלאודיו נבס ולנטה, אזרח פורטוגל בן 48, חשוד בירי באוניברסיטת בראון שבו נהרגו שני סטודנטים ונפצעו תשעה נוספים.

בנוסף, הוא חשוד ברצח מדען גרעין במכון MIT. הרשויות דיווחו כי ולנטה נמצא מת לפני מספר שעות, לאחר שעל פי החשד שם קץ לחייו בירי.

עוד נמסר כי ולנטה החל ללמוד באוניברסיטת בראון בשנת 2000 באמצעות אשרת סטודנט. בשנת 2017 קיבל ויזה במסגרת תוכנית ההגירה המגוונת, ולאחר מספר חודשים הוענק לו מעמד של תושב קבע חוקי בארצות הברית.

גורמי הממשל האמריקני בוחנים כעת את נסיבות כניסתו לארה"ב ואת אופן הפיקוח על התוכנית.