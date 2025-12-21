הדלקת נרות חנוכה חגיגית התקיימה הערב (ראשון) בנקודת ההתיישבות החדשה 'דורן' בהר חברון, אשר אושרה לאחרונה בהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני.

היישוב החדש עתיד להיבנות בנחל דורן, בין אדורה לנגוהות, וישמש חיבור אסטרטגי בין שני היישובים.

על פי התכנון, 'דורן' יוקם כיישוב קבע למשפחות, יחזק את ההתיישבות היהודית באזור ויהווה רצועת מגן ליישובי חבל לכיש והשפלה.

דורן מצטרף למפת ההתיישבות בהר חברון, שמתפתחת בשנים האחרונות כאזור מפתח להתיישבות יהודית, חקלאות, תיירות ופיתוח אזרחי.

ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי, אמר בטקס, "זהו יום חג להתיישבות בהר חברון. אנחנו ממשיכים לממש את החזון שלנו לקחת אחריות על המרחב, לייצר נקודות שליטה יהודיות וליישב את אדמות המדינה בפיתוח חקלאות, תיירות וחיים יהודיים שוקקים. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כץ, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשרת ההתיישבות אורית סטרוק, למנהלת ההתיישבות ולחברי הקבינט על התמיכה והעשייה".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, ח"כ אורית סטרוק, התייחסה גם היא למעמד ואמרה, "לא ארץ נָכריה לקחנו ולא ברכוש נָכרים מָשָלְנו כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן העתים בלא משפט נכבשה, ואנחנו כאשר הייתה לנו עת השיבונו את נחלת אבותינו" - כמו בימים ההם כך בזמן הזה, דבריו אלה של שמעון החשמונאי הם נר לרגלנו, הם המצפן ומפת-הדרכים שלנו, על פיהם אנחנו שבים אל נחלת אבותינו ומשיבים אותה אלינו".

"הארץ הזו, כולה, שלנו היא. האמת הזו כתובה לא רק בספר המקבים, ולא רק בתורה, ובהלכה, ובכל ספרי ההיסטוריה. היא כתובה גם בדין הבינלאומי, בסעיף 80 של אמנת היסוד של האו"ם, היא בלתי ניתנת למחיקה, והיום אנחנו כותבים אותה בהחלטות הקבינט שלנו, ושבים ומחזקים אותה כאן, בשטח, בהרי יהודה, בהרי חברון, בהקמת הישוב דורן, ו-18 ישובים נוספים".

סטרוק הוסיפה: "לפני כ-30 שנה היו מי שחשבו לוותר על חבלי הארץ האלה. היו מי שבחרו להכניס לכאן, לנחלת אבותינו, ארגון טרור, לתת לו חבלי ארץ, לחמש אותו, לתת לו מעמד בינלאומי,חילקו אותה ל-A B ו-C. אבל כולה שלנו. היו מי שחשבו שכך יבוא שלום עלינו. לא עוד. התפכחנו. עם ישראל התפכח. וכמו החשמונאים, אנחנו נחושים לתקן את נזקי אוסלו, ועושים זאת גם כאן, בדורן. נבנה ארצנו ארץ מולדת כי לנו, ורק לנו, ארץ זו".