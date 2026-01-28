כוחות צה"ל פעלו אמש (שלישי) בדרום הר חברון בעקבות דיווח על תקיפת אזרח ישראלי בידי מספר פלסטינים, שגנבו חלק מהצאן וציוד אישי שהיה ברשותו.

במקביל התקבל דיווח נוסף על הגעת אזרחים ישראלים למרחב הכפר חירבת אל-פחית, שם פרצו חיכוכים במספר מוקדים.

במהלך האירועים נפצעו אזרח ישראלי ושלושה פלסטינים, שפונו לקבלת טיפול רפואי. במהלך פיזור ההפרות, קצינת צה"ל הותקפה על ידי אישה פלסטינית ונפצעה בפניה.

שתי נשים פלסטיניות נעצרו על ידי הכוחות, והועברו לחקירה במשטרת ישראל.

לצד זאת, הפלסטינים דיווחו כי תושבים ישראלים מהאזור השחיתו מאות עצים של משפחה פלסטינית סמוך לוואדי אל-רחים, הרסו גדרות, פגעו במבנים ובתכולתם, ניפצו חלונות וכתבו כתובות על קירות בתי מגורים.