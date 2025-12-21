העיר העתיקה צילום: Yaakov Naumi/Flash90

הרב אבישי צרויה, מראשי ישיבת עטרת כהנים בירושלים, הודיע לתלמידי ובוגרי הישיבה על קבלת פסק דין חשוב, הנוגע לנכס הנמצא בסמיכות לישיבה שבמרכז העיר העתיקה בירושלים. לדבריו, מדובר במבנה בן שלוש קומות אשר שייך להקדש "תורת חיים הכללית", והצמוד ישירות למבנה הישיבה. על פי פסק הדין, הבניין יועבר לניהולה ולרשותה של ישיבת עטרת כהנים. עוד באותו נושא: ישיבת עטרת ירושלים חזרה לבניין ההיסטורי

ניצחון לעטרת כהנים בבית המשפט העליון

צ'רנה מוסקוביץ' השפיעה על הנצחיות של י-ם

נציג 'נעם' יודח מהוועדה? "ניסיון השתקה" הרב צרויה כתב לתלמידיו ולבוגרים: "קיבלנו פסק דין חשוב ביותר. מבנה צמוד לישיבה בן 3 קומות שהוא חלק מהקדש תורת חיים הכללית יחזור לידי הישיבה. זהו יום היסטורי לישיבה ולעם ישראל כולו!" את דבריו סיים בברכה לרגל חג החנוכה: "חנוכה שמח".