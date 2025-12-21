הצעירה הישראלית שחולצה בליל שבת מיריחו מסרה עדות במשטרה, ובה תיארה את נסיבות האירוע. לדבריה, טרם המפגש בינה לבין החשוד התקיימו ביניהם שיחות והתכתבויות במשך "תקופה מסוימת".

"בהתחלה לא רציתי להיפגש, בסוף הסכמתי והוא שלח לי מיקום להגיע אליו. חשבתי בהתחלה שמדובר על יהודי, בדיעבד גיליתי שהוא פלסטיני", סיפרה.

לטענתה, כאשר הגיעה ליעד, היא הותקפה מינית: "קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם איים עליי באקדח". היא הוסעה ברכב לדירה ביריחו, ושם הוחזקה.

בהמשך, כך לדבריה, הצליחה להיחלץ רגעית למרחב אחר בדירה וליצור קשר עם ידיד ועם המשטרה: "אחרי שתקפו אותי הצלחתי לברוח לחדר אחר, ולהתקשר לידיד שלי ולמשטרה".

עוד מסרה כי לדירה הגיעו בהמשך פלסטינים נוספים, עד שבוצעה פעולת החילוץ. במשטרה מציינים כי בשלב זה האירוע נחקר כפלילי, אך לא נשללת האפשרות שמדובר באירוע על רקע לאומני. מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, הטיל את המשך החקירה על היחידה המרכזית של המחוז.

במערכת הביטחון מוסיפים כי כבר בשלב מוקדם עלה חשד כי הצעירה הוכנסה לשטחי A בניגוד לרצונה. בשעה 18:00 לערך התקבלה שיחה ממנה, ובה דיווחה על תקיפה.

איכון לטלפון הנייד שלה הצביע על כך שנכנסה לאזור מוקדם יותר באותו יום, ואיפשר למשטרה הפלסטינית להגיע בדיוק לדירה שבה הוחזקה.

הצעירה, שעלתה לישראל ואינה דוברת עברית שוטפת, הועברה לבדיקה רפואית לאחר חילוצה. במשטרה נבחנת גם האפשרות שנפלה קורבן לניצול על רקע קשיי שפה ופערי היכרות.