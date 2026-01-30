כוחות המנהל האזרחי חילצו הערב (חמישי) אישה יהודייה מהעיר יריחו. זאת לאחר שמוקדם יותר התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות אזרחית ישראלית שנצפתה מסתובבת במרחב העיר, שנמצאת בשטחי הרשות הפלסטינית, תוך סיכון ממשי לשלומה.

עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור ביריחו להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות הביטחון בערוצי התיאום.

נסיבות כניסתה למרחב העיר נחקרות. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק.

מוקדם יותר השבוע חילץ המנהל האזרחי ארבעה יהודים מיריחו לאחר שהתקבל דיווח שהם מסתובבים בעיר.

עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור יריחו, להענקת הגנה מיידית ליהודים, שלושה מהם בעלי אזרחות זרה, ובמקביל להעברתם לידי כוחות הביטחון בערוצי התיאום.

הארבעה הועברו בשלום לתחנת המשטרה בבקעה, שם נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה.

לפני כחודש אירעו בתוך שבועיים מספר מקרים של כניסת יהודים לשטחי הרשות. בסוף חודש דצמבר נכנסה ישראלית ליריחו. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור יריחו באופן מיידי כדי להעניק לה הגנה ולמנוע סכנה נוספת. בהמשך היא הועברה לידי כוחות צה"ל.

מתחקיר ראשוני עלה כי הישראלית טעתה בדרכה למקום. המקרה הועבר להמשך טיפול של משטרת ישראל.

שלושה ימים לפני כן חילצו כוחות המנהל האזרחי שני יהודים שנכנסו לעיר טול כרם. מתחקיר האירוע עלה כי השניים נכנסו למוסך במרחב כשהם תחת השפעת אלכוהול. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל.

באירוע אחר צעירה יהודייה נצפתה משוטטת יחד עם ילדה קטנה במרחב העיר בית לחם שבחטיבת עציון, תוך סיכון חייהן. מתחקיר האירוע עלה כי הישראלית נכנסה במכוון לעיר.