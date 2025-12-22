ישראל עדכנה את ממשל טראמפ במהלך סוף השבוע כי היא חוששת שתרגיל טילים שמבצעים בימים האחרונים כוחות משמרות המהפכה באיראן עלול להוות הכנה למתקפה על ישראל. כך דיווח הכתב ברק רביד באתר אקסיוס.

לפי הדיווח, מקורות מסרו כי למרות שהמודיעין מעיד על תנועות חריגות של כוחות בתוך איראן, לא ניתן לקבוע בוודאות מהי כוונת הפעולה. עם זאת, הגישה הקיימת בצה"ל היא לנקוט זהירות קפדנית ולהימנע ממרחב טעות או הפתעה מבצעית.

מקור ישראלי ציין כי כבר לפני שישה שבועות הביעו גורמי מודיעין בישראל חשש דומה, לאחר שנצפו תנועות של טילים באיראן, אך האירוע הסתיים ללא הסלמה. "הסיכויים לתקיפה איראנית נמוכים מ-50%, אבל אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון ופשוט לומר שמדובר רק בתרגיל", אמר המקור.

עוד דווח כי גורם אמריקני מסר שבשלב זה אין בידי המודיעין האמריקני אינדיקציה לתקיפה איראנית מיידית.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח בימים האחרונים עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האדמירל בראד קופר, והביע בפניו את הדאגה הישראלית מהתרגיל שמבצעים כוחות משמרות המהפכה. על פי המקורות, זמיר הבהיר לקופר כי תנועות הטילים וההיערכות המבצעית האחרונות עלולות לשמש גם כהסוואה למתקפת פתע.

עוד נמסר כי זמיר הדגיש את הצורך בתיאום וצעדי היערכות בין צה"ל ל-CENTCOM, בדגש על תחום ההגנה האווירית. אתמול (ראשון), לפי הדיווח, ביקר האדמירל קופר בתל אביב ונפגש עם זמיר ובכירים נוספים בצה"ל לצורך ביצוע הערכת מצב רב-זירתית, לרבות בנושא האיראני.

דובר צה"ל סירב להגיב לדיווח, וממטה CENTCOM לא נמסרה תגובה.

על פי המקורות שצוטטו בדיווח, קיים חשש כי טעות בהבנה בירושלים או בטהרן תוביל לעימות ישיר בין ישראל לאיראן. לדבריהם, שני הצדדים מעריכים כי הצד השני מתכנן מתקפה - ועל כן עלולים לנסות להקדימו במתקפת מנע.

הדיווח מגיע לפני פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שתתקיים ב-29 בדצמבר במיאמי. רשת NBC דיווחה בסוף השבוע כי נתניהו מתכוון להציג בפני טראמפ אפשרויות לתקיפות חדשות באיראן, גם לצד האמריקנים.

גורמים ישראלים מביעים דאגה הולכת וגוברת מכך שאיראן מרחיבה את ייצור הטילים הבליסטיים, ולפי גורם בכיר, בישראל מתכוננים להציג בתדרוך בפני טראמפ אפשרויות לתקיפה נוספת של תוכנית הטילים הבליסטיים.

בתוך כך דווח באתר החדשות Iran International כי גורמי מודיעין מערביים זיהו בימים האחרונים פעילות אווירית חריגה של מערך האוויר והחלל של משמרות המהפכה האסלאמיים. לפי הדיווח, הפעילות כוללת תנועות מתואמות של כטב"מים, מערכי טילים ויחידות הגנה אווירית ברחבי איראן.

לפי מקורות הבקיאים בהערכות המודיעין, מדובר בדפוס פעילות החורג מהשגרה המוכרת. שירותי מודיעין עוקבים אחר מערכות שליטה ובקרה, פריסות כוחות ותנועות לוגיסטיות הקשורות למערך האווירי של הארגון.