הציבור תומך?
הציבור תומך?צילום: Yonatan Sindel/Flash90

מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי לחודש דצמבר בדק את עמדות הציבור בנוגע לשאלת מינוי חברי ועדת החקירה למלחמה.

מבין שלל האפשרויות שהוצגו, שתיים זכו לתמיכה הרחבה ביותר: מינוי משותף של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית עם שופט העליון נעם סולברג (27%), ומודל של מינוי בחלוקה פוליטית שווה - מחצית מטעם הקואליציה ומחצית מהאופוזיציה (28%).

רק חמישית מהציבור (21%) בעד אפשרות שהוועדה תמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון לבדו. מיעוטים קטנים אף יותר הביעו תמיכה במנגנון מינוי ממשלתי: 7% בעד מינוי על ידי הממשלה, ו-8% בלבד בעד מינוי על ידי הכנסת.

בפילוח מגזרי עולה כי בקרב יהודים קיימת העדפה ברורה למודל החלוקה המאוזנת בין קואליציה לאופוזיציה (34%), בעוד שבקרב הציבור הערבי שליש מהנשאלים (32%) מעדיפים מינוי בידי נשיא העליון בלבד, ורק חמישית תמכו במינוי משותף של שני שופטים.

הנתונים חושפים פערים חדים על רקע אידיאולוגי. בשמאל ובשמאל-מרכז נרשמה תמיכה כמעט מוחלטת (מעל 90%) במינוי שמקורו בבית המשפט העליון, בין אם בידי עמית בלבד או בשיתוף עם סולברג. גם במרכז נרשמה העדפה ברורה למינוי שיפוטי (75%), אם כי שם קיימת פתיחות מסוימת גם לאיזונים פוליטיים.

בימין-מרכז ובימין, לעומת זאת, התמיכה הגדולה ביותר מופנית כלפי מודל של מינוי משותף לקואליציה ולאופוזיציה - 37% ו-55% בהתאמה.

קבוצת הימין, שהיא הגדולה ביותר לפי המדד, היא גם היחידה שבה נרשמה תמיכה ממשית בכך שנבחרי הציבור בלבד ימנו את הוועדה, ללא מעורבות שיפוטית: 12% תומכים במינוי ממשלתי ו-15% בעד מינוי דרך הכנסת.