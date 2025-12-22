מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי לחודש דצמבר בדק את עמדות הציבור בנוגע לשאלת מינוי חברי ועדת החקירה למלחמה.

מבין שלל האפשרויות שהוצגו, שתיים זכו לתמיכה הרחבה ביותר: מינוי משותף של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית עם שופט העליון נעם סולברג (27%), ומודל של מינוי בחלוקה פוליטית שווה - מחצית מטעם הקואליציה ומחצית מהאופוזיציה (28%).

רק חמישית מהציבור (21%) בעד אפשרות שהוועדה תמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון לבדו. מיעוטים קטנים אף יותר הביעו תמיכה במנגנון מינוי ממשלתי: 7% בעד מינוי על ידי הממשלה, ו-8% בלבד בעד מינוי על ידי הכנסת.

בפילוח מגזרי עולה כי בקרב יהודים קיימת העדפה ברורה למודל החלוקה המאוזנת בין קואליציה לאופוזיציה (34%), בעוד שבקרב הציבור הערבי שליש מהנשאלים (32%) מעדיפים מינוי בידי נשיא העליון בלבד, ורק חמישית תמכו במינוי משותף של שני שופטים.

הנתונים חושפים פערים חדים על רקע אידיאולוגי. בשמאל ובשמאל-מרכז נרשמה תמיכה כמעט מוחלטת (מעל 90%) במינוי שמקורו בבית המשפט העליון, בין אם בידי עמית בלבד או בשיתוף עם סולברג. גם במרכז נרשמה העדפה ברורה למינוי שיפוטי (75%), אם כי שם קיימת פתיחות מסוימת גם לאיזונים פוליטיים.

בימין-מרכז ובימין, לעומת זאת, התמיכה הגדולה ביותר מופנית כלפי מודל של מינוי משותף לקואליציה ולאופוזיציה - 37% ו-55% בהתאמה.

קבוצת הימין, שהיא הגדולה ביותר לפי המדד, היא גם היחידה שבה נרשמה תמיכה ממשית בכך שנבחרי הציבור בלבד ימנו את הוועדה, ללא מעורבות שיפוטית: 12% תומכים במינוי ממשלתי ו-15% בעד מינוי דרך הכנסת.