ח"כ אריאל קלנר (הליכוד) התייחס היום (שלישי) בראיון לערוץ 7 לסערה סביב סיום חקירת פרשת הפצ"רית והחלטת המפכ"ל שלא להעביר את חומרי החקירה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אלא ליועמ"שית משרד המשפטים.

לדברי קלנר, העובדה שהחקירה בנוגע לפצ"רית הסתיימה מבלי שהיועצת המשפטית לממשלה זומנה אפילו למתן עדות, מעוררת תהיות קשות. "לסגור את החקירה כבר בשלב הזה בנוגע לפצ"רית - מריח ריח חריף של טיוח. היועמ"שית לא זומנה אפילו לתת עדות וכולם יודעים שהיא קשורה לפצ"רית בקשרים הדוקים. כולם יודעים שנתנו תצהיר שקר לבג"ץ, ככה חוקרים?"

קלנר השווה בין הטיפול בפרשה זו לבין חקירות אחרות: "אנחנו רואים איך המשטרה החוקרת מתנפלת על חשודים, אם זה פרשת הנגד ואם זה בנושא של ראש הממשלה בסביבה שלו ופה אפילו לעדות היועמ"שית לא זומנה. יש כאן ריח חריף של טיוח". הוא הביע תמיכה בהעברת החומרים לגורם חיצוני במשרד המשפטים, בתקווה שזה ידרוש השלמות חקירה.

במקביל, קיים הבוקר קלנר דיון בוועדת החוקה בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי ה-7 באוקטובר. קלנר תקף את חברי האופוזיציה שהחרימו את הדיון: "כל אלה שמאוד מאוד התרגשו מזה שלא הזמינו את נשיא בית המשפט העליון הבלתי חוקי אתמול לכנסת, אז הם החרימו אפילו את המליאה. אז היום אין להם שום בעיה להחרים משפחות שכולות ולוחמים ומילואימניקים רק כי הם דורשים ועדת חקירה ממלכתית לאומית".

קלנר דחה את האפשרות להקמת ועדה במתכונת הקיימת (בראשות שופט עליון): "היד שלי מושתת, אבל לא נראה שרוצים פשרה, אבל אני רוצה לתקן, ההפגנות בהתחלה היו על הקמת וועדת חקירה ממלכתית אבל פתאום הפסיקו כי הבינו שהעם איתנו. עם ישראל רוצה ועדת חקירה שתמונה בצורה שוויונית, שתגיע לאמת, ועם ישראל לא נותן אמון בוועדת החקירה של יצחק עמית".

בתגובה לשאלה האם הקואליציה תספיק להשלים את החקיקה להקמת הוועדה לפני הבחירות, השיב חבר הכנסת: "בעזרת השם".