החקירה הנרחבת בפרשת השחיתות בהסתדרות, המכונה במשטרה "יד לוחצת יד", ממשיכה להסתעף.

הותר לפרסום כי חוקרי להב 433 ערכו שלשום (שלישי) חיפוש במשרדי חברת הביטוח מנורה, ועיכבו לחקירה שלושה מבכירי החברה.

המנכ"ל ארי קלמן, יו"ר הדירקטוריון יהודה בן אסאייג והסמנכ"לית אורית קרמר חשודים כי היו מודעים למעשים המיוחסים לסוכן הביטוח עזרא גבאי, המצוי בלב הפרשה, ובכך לקחו חלק בפעילות אסורה של תמרוץ יתר.

השלושה שוחררו בתנאים מגבילים, ללא מעצר בית. מהמשטרה נמסר כי החקירה עוסקת בין היתר בחשד לשוחד, והמעורבות של חברת מנורה כגוף שסיפק לגבאי תמריצים בלתי תקינים - נבחנת לעומק.

מנורה מסרה בתגובה: "שלושת בכירי החברה התבקשו על ידי המשטרה להגיע לחקירה וכך כמובן עשו. השלושה הם אנשי מקצוע מוערכים בעלי ניסיון רב של עשרות שנים ומוניטין מצוין. מנורה ואנשיה ימשיכו לשתף פעולה כנדרש ויספקו כל מידע שיתבקש, כפי שנעשה עד כה".

בשבוע שעבר הורחק יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד מתפקידו בצו בית משפט ל-90 יום, עד מרץ 2026.

בהסתדרות הודיעו כי רועי יעקב יכהן כממלא מקום בתקופת ההיעדרות. בר-דוד חשוד בקבלת שוחד, ועזרא גבאי - במתן שוחד. השניים מכחישים את החשדות.

מהחקירה עולה כי בר-דוד הודה בקבלת כספים מגבאי, לאחר שהושמעה לו האזנת סתר. לטענתו, מדובר בהלוואה. גבאי טען מנגד כי יו"ר ההסתדרות משקר.

במהלך החקירה נגבו עד כה למעלה מ-370 עדויות, נחקרו כ-70 חשודים, ונתפסו אלפי מסמכים ומכשירים דיגיטליים. לפי להב 433, החקירה צפויה להימשך עוד מספר חודשים, וההערכה היא כי תוביל לכתבי אישום.