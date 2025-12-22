שירה קאי-כהן, מגישת המבזקים בערוץ 14, הופתעה היום (שני) בשידור חי בתוכנית "על הבוקר" עם עדן הראל ועודד מנשה - כאשר חברתה למערכת, ציפורה סימן טוב, עלתה לאולפן כדי לברך אותה לרגל יום הולדתה ה-23.

"מגיע לצופים בבית להכיר את שירה קצת יותר", הסבירה סימן טוב את הרעיון שמאחורי ההפתעה.

שירה, שהחלה את דרכה ברשתות כבר בגיל 17, צברה מאות אלפי עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם. עם סיום שירותה הצבאי, החלה לעבוד כדיילת בחברת אל-על - פרט שהפתיע את צמד המנחים.

לצד הופעותיה בטלוויזיה, התברר כי לשירה יש כישרון נוסף: היא גם זמרת.

עודד מנשה הוסיף בהומור: "אני רוצה להודות לשירה -- תמיד כשצריך עזרה ממנה, שתעלה לי משהו לאינסטגרם או בטיקטוק, היא עושה את זה בצורה מופלאה. היא יודעת את העבודה ותמיד עוזרת למנחים האומללים".