שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (שלישי) כי מינה את מנכ"ל משרד הביטחון,אמיר ברעם, לראש צוות היישום לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

נמסר כי "בהתאם להחלטת הממשלה, צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילותה של התחנה וכן לבחינת אופן המשך פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירת צביונה ואופייה".

אתמול אישרה הממשלה פה אחד את הצעת כ"ץ לסגירת תחנת הרדיו הצבאית עד תחילת מרץ 2026.

אחרי האישור, שר הביטחון הנחה את הרמטכ"ל זמיר להפסיק באופן מיידי את כלל הליכי המיון לשירות בגלי צה"ל. בנוסף, הורה להתחיל בשיבוצם של חיילי התחנה ליחידות צה"ל השונות.

ישיבת הממשלה על סגירת גלי צה"ל רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

במהלך ישיבת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה במהלך ואמר: "היום אנחנו מביאים את הצעת שר הביטחון לביטול גלי צה"ל - תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן".

לדבריו, "יש הצעות חוזרות ונשנות להוציא, לבטל את גלי צה"ל, להפריט את גלי צה"ל. אני חייב להגיד שאני פתוח לכל ההצעות הללו משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם".

כ"ץ אמר בישיבה כי "מציאות שבה במדינת ישראל מופעלת תחנת רדיו, המיועדת לכלל אזרחי המדינה, על ידי הצבא היא אנומליה שלא קיימת במדינות דמוקרטיות. האנומליה הזאת מסבה קושי מהותי לצה"ל הנובע מעירוב צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי. עיסוק התחנה בתכנים פוליטיים פוגעת בצבא ההגנה לישראל, בחייליו ובאחדותו. כאשר החליטה ממשלת ישראל על הקמת תחנת שידור צבאית היא כיוונה לכך שהתחנה תשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם. בפועל - התחנה הפכה במהלך השנים לבמה שבה נשמעות דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל ואת חיילי צה"ל עצמם. גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים - ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל.

"בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה ובמורל. חמור מכך - אויבינו מפרשים את המסרים האלה לא אחת ככאלו שמועברים על ידי צה"ל".