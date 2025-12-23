לאחר סערה ציבורית וביקורת מצד גורמים שונים, נעשים בימים אלה מאמצים להותיר את אל"מ אבינועם אמונה בצה"ל.

אמונה, מפקד חטיבת החשמונאים, צפוי לסיים בקרוב את תפקידו בחטיבה שנחשבת כיום לחוד החנית בגיוס החרדים לצה"ל.

בתחילת החודש הכתב הצבאי יוסי יהושוע ציין כי בצה"ל "הראו לו את הדלת החוצה" - החלטה שעוררה תמיהה נוכח הרקע הפיקודי של אמונה וההישגים שצבר לאורך שירותו.

לפי דיווח ב'וואלה' השבוע, במהלך ביקור של הרמטכ"ל אייל זמיר בחטיבת החשמונאים לרגל חג החנוכה, נערכה בין השניים שיחה אישית שנמשכה כשלושים דקות. על פי הדיווח, זמיר הביע הערכה רבה כלפי אמונה, והשיחה עסקה גם בשאלת המשך שירותו בצה"ל.

הקושי המרכזי הוא במציאת תפקיד מבצעי הולם עבור אמונה, שיאפשר את קידומו לדרגת תת-אלוף. גורמים בחטיבה טוענים כי הוצעו לו מספר תפקידי מטה, אך הוא מעוניין להמשיך בקו הפיקודי, בדגש על תפקידי שטח דוגמת פיקוד על אוגדה.

על רקע העלאת הסוגיה לתקשורת, בלשכת שר הביטחון נבחנה אפשרות לשלב את אמונה בתפקיד אזרחי במסגרת מנהלת החרדים במשרד הביטחון.

עם זאת, גורמים בצה"ל ביקשו זמן נוסף לבחון הצעות נוספות בתוך המערכת. גם בלשכת ראש הממשלה ישנם מי שפועלים למציאת פתרון שיאפשר את המשך שירותו.

אבינועם אמונה בקריאה להתגייס לחטיבה ללא קרדיט

אל"מ אמונה נחשב לקצין מצטיין ומוערך, שפיקד בין היתר על גדוד 101 של חטיבת הצנחנים במבצע צוק איתן, וכן על יחידת מגלן.

בשנים האחרונות הוביל את הקמתה של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הסדירה הראשונה, והצליח לבסס בה מסגרת צבאית המשלבת שמירה על אורח חיים חרדי לצד שירות קרבי משמעותי.

באפריל 2023 עלה שמו של אמונה לכותרות בעקבות פגישה שקיים עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בנוגע למועמדותו האפשרית לפקד על "המשמר הלאומי".

הפגישה התקיימה ללא ידיעת מפקדיו ובלא אישור, ובעקבותיה ננזף פיקודית על ידי מפקד המכללות הצבאיות.