מקווה טהרה חדש נחנך השבוע ביישוב שדה אפרים שבחבל בנימין, במעמד חגיגי ובליווי סיור מודרך במתחם.

היישוב, שהוכר לאחרונה באופן רשמי, מונה כיום מספר משפחות בלבד - אך ממשיך להתפתח, בין היתר בזכות מיזמים תשתיתיים וקהילתיים.

המקווה נבנה מתרומה פרטית, לזכר הרבנית רות דורון ז"ל, תוך הקפדה על כללי ההלכה והידורים הנהוגים כיום. על אף מגבלות תקציביות, הושם דגש מיוחד על אסתטיקה, נגישות ונראות מזמינה.

במהלך האירוע התקיים סיור היכרות עם המבנה החדש, שבו נחשפו המשתתפים לפרטי תכנון המקווה ולחשיבותו ההלכתית והקהילתית עבור תושבי היישוב.

יו"ר המועצה הדתית בנימין, הרב ישי איתן, אמר בדבריו: "ביום זה אנו מציינים את הניצחון על גזירות היוונים, שאחת מהן הייתה שלא לטבול במקווה. המקווה הזה מהווה מודל לחיקוי למקומות נוספים, גם כאשר חסרים תקציבים, ואני ממליץ ליישובים נוספים לבוא וללמוד מהדוגמה של שדה אפרים".

לדבריו של הרב איתן, לפחות ארבעה יישובים נוספים בחבל בנימין החלו בימים אלה בתהליכים לקידום מקוואות טהרה בהשראת הדוגמה המקומית.