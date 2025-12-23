הרב דוד אוחיון, רבה של אלפי מנשה ויו"ר ועד רבני ישראל, שיגר מכתב לכבוד הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, ובו סיכם את התרשמותו ממשלחת רבנית מיוחדת שיצאה להודו לבחינת קהילה המיוחסת לשבט מנשה.

בפנייתו כתב הרב אוחיון כי אין בידי חברי המשלחת ראיות חד-משמעיות לכך שהקהילה היא מצאצאי שבטי ישראל האבודים, אך לדבריו ניכר בה "ריח יהדות", הבא לידי ביטוי באורח חייהם, במידותיהם, בצניעותם ובנכונותם לקיים מצוות. "הם מובדלים משאר הגויים הן במעשיהם והן בעדינותם ובהילכותיהם", כתב.

עוד הוסיף הרב אוחיון כי בני הקהילה עוסקים בלימוד הלכה ומנהגים, מתפללים בבתי כנסת, ומביעים רצון כנה לעבור תהליך גיור.

"אני סבור כי יש מקום להעלותם ולגיירם כדין. אם הם בני מנשה - הרי ברוך מקבץ נדחי ישראל, ואם אינם - יהיו גרי צדק של ממש", כתב.

עם זאת, הרב אוחיון התריע מפני חזרה על טעויות העבר, בהן שוכנו עולים דומים בסביבה חילונית, דבר שלדבריו גרם לריחוק מהדת."יש לשקול תוכנית אכלוס דתית ומסודרת, הכוללת רישום למוסדות חינוך תורניים והימנעות משכנות עם גויים", התריע. "בלא זאת - לצערי - אין כל ערך להביאם לארץ".

בסיום מכתבו הביע התרגשות עמוקה מהמפגש עם הקהילה: "דווקא במקום מרכזי של עבודה זרה - ראינו אנשים שקוראים 'שמע ישראל' ורוצים להשתייך לנחלת ה'. זה ממש מרטיט", כתב, והודה לכל שותפי המשלחת ולרב הראשי, על שהעניק לו את הזכות לצאת לשליחות זו.