אירוע חריג התרחש לפני מספר ימים סמוך לבית הכנסת של חסידות גור בציריך, שווייץ.

מאבטח המקום הבחין בשעת בוקר מוקדמת, במהלך תפילת שחרית, בחבית בנזין גדולה שהושארה בכניסה למבנה - והזעיק מיד את כוחות הביטחון.

על רקע הפיגוע הקטלני שהתרחש לפני כשבועיים באוסטרליה במהלך אירוע חנוכה ציבורי, הגבירה משטרת ציריך את נוכחותה באזורי המוסדות היהודיים.

במקרה זה, ננקטו צעדי זהירות מוגברים: כל המתפללים פונו מבית הכנסת באמצע התפילה, והוזעקו צוותי מומחים לביצוע בדיקה פורנזית מלאה.

מצילומי האבטחה עלה כי שני גברים, בעלי מראה מזרח-תיכוני, הניחו את החבית במקום ביום שלישי. הבדיקה העלתה כי החבית אכן הכילה בנזין, אך לא נמצאו בה מנגנון הצתה, חומר נפץ או כל סימן אחר לכוונה עוינת.

על פי הערכת גורמי החקירה, ייתכן שהשניים ביקשו להשליך את החבית כפסולת ללא עלות, תוך ניצול הקרבה למתקן פינוי אשפה ציבורי.

המקום אינו מסומן באופן בולט כמוסד יהודי, ומיקומו - במיקום מרכזי - מחזק את הסברה שלא הייתה כוונה ממוקדת כלפי הקהילה.

בקהילה היהודית בציריך הדגישו כי המשטרה ממשיכה לנסות לאתר את החשודים, אשר צפויים לקנס כבד בגין השלכה בלתי חוקית, וכן לחיוב מלא בהוצאות המבצע המשטרתי הנרחב.

נציגי הקהילה מתחו ביקורת חריפה על אמצעי תקשורת מקומיים שפרסמו דיווחים מיידיים עוד לפני השלמת הבדיקה, שלדבריהם גרמו לגל פאניקה מיותר בקרב הציבור היהודי במדינה.