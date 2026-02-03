גבר חרדי בן 26 הותקף אמש (שני) בציריך שבשוויץ על ידי אדם שהשמיע לעברו קריאות אנטישמיות ותקף אותו באגרופים, כך לפי הודעת משטרת ציריך.

לפי הדיווח, התקיפה בוצעה ללא כל התגרות מצד הקורבן, בעת שזה שהה ברחוב. הקורבן נפצע באורח קל, ונגרמו לו שפשופים בגופו ובצווארו.

עוברי אורח שנכחו במקום, בהם גבר חסידי ואדם נוסף שאינו יהודי, הצליחו להשתלט על החשוד ולעכב אותו עד להגעת כוחות המשטרה. גם לאחר הגעת השוטרים, המשיך החשוד להשמיע הערות אנטישמיות.

החשוד, תושב קוסובו בן 40 ללא כתובת קבועה בשוויץ, מוכר למשטרה ונעצר במקום.

הוא הועבר לחקירה במשרד התובע הציבורי של ציריך. במשטרה הבהירו, "התקיפה לא הייתה אקראית אלא כוונה ספציפית כלפי אדם יהודי".