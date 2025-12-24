ח"כ משה סעדה התייחס בשיחה לערוץ 7 להתפתחויות בפרשת "קטארגייט" ולראיון שהעניק אלי פלדשטיין, שטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע לכאורה על מסמך מסווג שהודלף לעיתון גרמני.

סעדה דחה את הטענות על מעורבות נתניהו, והדגיש כי ראש הממשלה כלל לא נחקר בפרשה, לא כחשוד ואף לא כעד.

לדבריו, כבר לפני כשנה התריע על קיומו של קמפיין השפעה שמומן, לטענתו, על ידי קטאר ופעל מתוך מדינת ישראל. הוא אף פנה בזמן אמת לראש הממשלה ולגורמי ביטחון, בדרישה לבדוק את מקורות הקמפיין, והוסיף כי ההתפתחויות האחרונות בפרשה רק מחזקות את חששותיו מהשפעה זרה ומימון זר במהלך רגיש מבחינה ביטחונית וציבורית.

סעדה התייחס גם למדינת קטאר עצמה, והזכיר כי הגיש הצעת חוק להכריז עליה כמדינה תומכת טרור. לדבריו, לקטאר יש קשרים ישירים עם ארגוני טרור ברחבי העולם, והיא מממנת גופים כמו חמאס, חיזבאללה, החות'ים והטליבן, תוך שהיא מפעילה זרועות תקשורתיות ודיפלומטיות המקדמות את האינטרסים שלה.

בהקשר לגרסתו של פלדשטיין, סעדה טען כי דבריו סותרים את גרסאותיו הקודמות, וכי חל שינוי ניכר בהתנהלותו לאחר שהחליף ייצוג משפטי.

הוא טען כי עורך דינו הנוכחי מחזיק בעמדות פוליטיות נחרצות נגד הממשלה והדבר משליך על כוונותיו. סעדה הביע תמיהה מדוע גורמים נוספים ששמם נקשר בפרשה לא נחקרו, והדגיש כי יש להבחין בין האשמות פומביות לבין בסיס ראייתי מוצק.

לדבריו, כל ניסיון לקשור את ראש הממשלה לפרשה הוא ניסיון פוליטי מובהק וחסר ביסוס של ממש.